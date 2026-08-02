Fuertes restricciones para el clásico Bucaramanga-Cúcuta: no habrá ingreso de hinchas visitantes

El Club Atlético Bucaramanga dio a conocer las medidas que regirán el ingreso al estadio e hizo un llamado a la afición para que el regreso del clásico regional a la capital santandereana se viva en un ambiente de respeto y tolerancia.

Entre las principales disposiciones se encuentra el cierre de fronteras, este lunes 3 de agosto en el estadio Américo Montanini. por lo que no habrá ingreso de hinchas del Cúcuta Deportivo, además, estará prohibido el acceso con camisetas, prendas o cualquier elemento alusivo al equipo visitante, tampoco se permitirá el ingreso con prendas de color rojo, negro o vinotinto, ni con dos camisetas superpuestas. Las puertas del estadio serán habilitadas desde las 5:00 de la tarde.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que la medida fue adoptada durante la Comisión Local de Fútbol con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes.

📄 Conoce las disposiciones para el clásico del Oriente. Se reforzó la seguridad en el 𝑨𝒎𝒆́𝒓𝒊𝒄𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒊𝒏𝒊 para brindar mayores garantías a nuestra hinchada. Lee y sigue todas las indicaciones.#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/Ce3K97RzP4 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 2, 2026

"En el marco de la Comisión Local de Fútbol se ha tomado la decisión del cierre de fronteras, es decir, no permitir el ingreso de hinchas del equipo visitante. Queremos evitar repetir los hechos que se presentaron en Cúcuta y hacemos un llamado a los hinchas a vivir la fiesta del fútbol en paz", manifestó el funcionario.



Las medidas llegan seis meses después de los graves hechos de violencia registrados el 27 de enero de 2026, cuando, tras el empate 2-2 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander, fue asesinado el hincha leopardo Camilo Andrés Rojas en inmediaciones del escenario deportivo. El caso conmocionó al país y reavivó el debate sobre la violencia asociada a las barras del fútbol colombiano.

Si bien el comunicado del Atlético Bucaramanga no vincula de manera expresa las medidas con el crimen ocurrido en Cúcuta, las autoridades reconocen que el dispositivo de seguridad busca evitar cualquier incidente durante el clásico. En los últimos días, seguidores de ambos equipos han protagonizado enfrentamientos verbales en redes sociales, donde han revivido el asesinato del hincha leopardo y han intercambiado mensajes provocadores.

Finalmente, el Atlético Bucaramanga invitó a la hinchada a convertir el clásico en una verdadera fiesta deportiva.