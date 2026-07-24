Atlético Bucaramanga actualiza estado médico de tres jugadores: Mosquera se lesionó

El Club Atlético Bucaramanga entregó un nuevo reporte médico sobre la situación de tres integrantes de su plantel profesional, informando la evolución de sus procesos de recuperación y una nueva lesión sufrida durante los entrenamientos de esta semana.

De acuerdo con el Departamento Médico del equipo 'Leopardo', el jugador Juan Camilo Mosquera fue diagnosticado con un desgarro muscular grado II del tendón proximal del músculo recto femoral del muslo izquierdo. La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento y, tras las valoraciones clínicas y estudios diagnósticos correspondientes, se determinó el inicio inmediato de un protocolo integral de tratamiento y rehabilitación.

El club informó que Mosquera permanece bajo supervisión permanente del cuerpo médico, con el objetivo de lograr una recuperación funcional adecuada y garantizar un regreso seguro a la competencia.

🎥 𝐀𝐬𝐢́ 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐫𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨𝐬.



Una nueva etapa comienza y ya estamos enfocados en el primer reto. Con ilusión, compromiso y trabajo, vamos por el objetivo de este… pic.twitter.com/DhaBpWCsN0 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) July 22, 2026

Por su parte, el defensor uruguayo Martín Rea continúa su proceso de recuperación tras sufrir una fractura de los arcos costales derechos. El futbolista completa actualmente la segunda semana de rehabilitación y presenta una evolución clínica satisfactoria, según el informe oficial.



Como parte de su recuperación, Rea realiza entrenamientos diferenciados y mantiene seguimiento médico constante para favorecer la consolidación ósea y avanzar progresivamente hacia su reincorporación a la actividad deportiva.

En cuanto a Aldair Gutiérrez, el departamento médico confirmó que avanza favorablemente en la recuperación de una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo. El jugador cumple la tercera semana de rehabilitación y ya desarrolla trabajos integrados con el resto del grupo.

Así fue nuestra firma de autógrafos en el Centro Comercial Cañaveral. Nuestros refuerzos compartieron un momento con la hinchada Leoparda. ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬!🔰🐆#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/9GBdEfKVzT — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) July 23, 2026

No obstante, el futbolista mantiene restricciones para actividades que impliquen impacto o contacto directo sobre la articulación afectada, siguiendo los lineamientos establecidos por el cuerpo médico.

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A través de este reporte, el Club Atlético Bucaramanga reiteró su compromiso con la salud, el bienestar y la recuperación integral de sus deportistas, mientras continúa el seguimiento permanente a cada uno de los casos