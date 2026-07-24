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Atlético Bucaramanga actualiza estado médico de tres jugadores: Mosquera se lesionó

El club informó que Juan Camilo Mosquera permanece bajo supervisión permanente del cuerpo médico, con el objetivo de lograr una recuperación funcional adecuada.

FOTO JUGADORES BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Jugadores del Atlético Bucaramanga- suministrada por Prensa AB
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 24 de jul, 2026

El Club Atlético Bucaramanga entregó un nuevo reporte médico sobre la situación de tres integrantes de su plantel profesional, informando la evolución de sus procesos de recuperación y una nueva lesión sufrida durante los entrenamientos de esta semana.

De acuerdo con el Departamento Médico del equipo 'Leopardo', el jugador Juan Camilo Mosquera fue diagnosticado con un desgarro muscular grado II del tendón proximal del músculo recto femoral del muslo izquierdo. La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento y, tras las valoraciones clínicas y estudios diagnósticos correspondientes, se determinó el inicio inmediato de un protocolo integral de tratamiento y rehabilitación.

El club informó que Mosquera permanece bajo supervisión permanente del cuerpo médico, con el objetivo de lograr una recuperación funcional adecuada y garantizar un regreso seguro a la competencia.

Por su parte, el defensor uruguayo Martín Rea continúa su proceso de recuperación tras sufrir una fractura de los arcos costales derechos. El futbolista completa actualmente la segunda semana de rehabilitación y presenta una evolución clínica satisfactoria, según el informe oficial.

Como parte de su recuperación, Rea realiza entrenamientos diferenciados y mantiene seguimiento médico constante para favorecer la consolidación ósea y avanzar progresivamente hacia su reincorporación a la actividad deportiva.

En cuanto a Aldair Gutiérrez, el departamento médico confirmó que avanza favorablemente en la recuperación de una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo. El jugador cumple la tercera semana de rehabilitación y ya desarrolla trabajos integrados con el resto del grupo.

No obstante, el futbolista mantiene restricciones para actividades que impliquen impacto o contacto directo sobre la articulación afectada, siguiendo los lineamientos establecidos por el cuerpo médico.

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A través de este reporte, el Club Atlético Bucaramanga reiteró su compromiso con la salud, el bienestar y la recuperación integral de sus deportistas, mientras continúa el seguimiento permanente a cada uno de los casos

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