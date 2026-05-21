Fabián Sambueza asumió responsabilidad por eliminación de Atlético Bucaramanga

La eliminación de Atlético Bucaramanga de la Copa dejó un ambiente de frustración en el estadio Estadio Américo Montanini, luego de la derrota frente a Boca Juniors de Cali. Tras el compromiso, el mediocampista argentino Fabián Sambueza dio la cara y asumió parte de la responsabilidad por el fracaso deportivo del equipo santandereano durante este semestre.

El jugador reconoció errores personales que terminaron influyendo en el resultado del partido y aseguró que uno de los goles del rival llegó tras una equivocación en salida. “El partido creo que un 50 % lo perdemos por errores míos. Me equivoqué en una salida y nos hicieron un gol”, expresó el futbolista al finalizar el encuentro.

Sambueza también salió en defensa del plantel y aseguró que asume la responsabilidad para evitar señalamientos contra sus compañeros. “Hoy respaldo a todos mis compañeros, me hago cargo de la situación, no tengo ningún problema”, afirmó.

⏱️90’+5’| Finaliza el partido en el Américo Montanini. pic.twitter.com/FRAUoUXr0w — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) May 21, 2026

El experimentado volante lamentó que el equipo quedara eliminado de un torneo en el que, según dijo, tenían condiciones para avanzar. Sin embargo, reconoció que la crisis deportiva va más allá de lo ocurrido en la cancha y mencionó dificultades internas dentro de la institución.



“Esto es un cúmulo de cosas que vienen pasando internamente y esa mala comunicación, esa mala energía, te lleva a estas cosas”, manifestó el jugador, dejando entrever problemas en el ambiente del club durante las últimas semanas.

Bucaramanga perdió 3-2 con Boca Juniors de Cali y quedó eliminado de la Copa Betplay. Equipo sin alma. Señores directivos, hay que contratar rápido al técnico y limpiar el camerino. Muchos futbolistas caminaron el semestre. — Arleydeportes (@arleydeportes) May 21, 2026

La eliminación representa un duro golpe para Atlético Bucaramanga, que comenzó la temporada con altas expectativas tras las recientes campañas que lo consolidaron como protagonista del fútbol colombiano. La afición esperaba que el equipo tuviera una participación destacada en el torneo, especialmente jugando como local en el Américo Montanini.

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🚨 El ídolo de @ABucaramanga Fabián “el chino” Sambueza habló CLARO de la situación del equipo…“Hay que hacerse responsable, fuimos un desastre…Acá estoy feliz y voy a seguir estando acá… Bucaramanga fue el Bucaramanga de hace un par de años.. pic.twitter.com/sM05g7Vczh — Javier Rincón El Pollo Uribe (@PolloUribe10) May 21, 2026

Ahora, el conjunto ‘leopardo’ deberá afrontar el último compromiso del certamen sin posibilidades de clasificación ante Alianza Valledupar. Fabián Sambueza reconoció que será difícil disputar un partido sin opciones matemáticas, pero insistió en que el plantel debe cerrar el semestre con dignidad y empezar a pensar en la reestructuración deportiva para lo que viene en la segunda mitad del año.