Fabián Sambueza clama por un fútbol en paz tras asesinato del hincha Camilo Andrés Rojas

El asesinato del hincha santandereano Camilo Andrés Rojas Rey, ocurrido en el contexto de los hechos de violencia asociados al partido entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, sigue generando rechazo y conmoción en el fútbol colombiano.

A las voces de condena se sumó la del argentino Fabián Sambueza, capitán y uno de los principales referentes del conjunto ‘Leopardo’, quien envió un mensaje de solidaridad a la familia del joven aficionado y lanzó un llamado contundente a los seguidores de todos los equipos para erradicar la violencia de los estadios.

En un video difundido en redes sociales, Sambueza expresó su tristeza por lo sucedido y manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y allegados de Rojas. “Hoy aprovecho el video para mandar un mensaje de aliento, mucha fortaleza y mucha energía positiva para toda la familia de Camilo Rojas”, señaló el mediocampista, quien también afirmó que, de parte suya y de todo el plantel del Atlético Bucaramanga, querían enviar “un gran abrazo” en medio del dolor.

El futbolista no ocultó su frustración por la imposibilidad de hacer algo más ante la tragedia y lamentó que, una vez más, la violencia se cobre una vida en el marco del deporte. “Otra vez el fútbol se cobra una vida. No puede seguir pasando esto”, afirmó con firmeza.



El capitán leopardo fue claro en señalar que el fútbol no puede seguir siendo un escenario de intolerancia y agresión, e hizo un llamado directo a los hinchas y simpatizantes de todos los equipos para respetar la vida propia y la de los demás. En su mensaje, subrayó que “el fútbol va más allá de los colores que representamos” y que la verdadera esencia del deporte debe estar ligada a la convivencia, el respeto y la posibilidad de disfrutar un espectáculo en paz. Sambueza insistió en la necesidad de luchar colectivamente por un fútbol sin violencia, donde los estadios sean espacios seguros y donde todos los aficionados puedan regresar a casa para volver a abrazar a sus familias.

Las declaraciones del jugador se unen al pronunciamiento oficial de la Dimayor, que calificó el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas Rey como un acto “absolutamente inaceptable”. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol profesional colombiano, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, expresó su profundo rechazo frente a lo ocurrido y lamentó la pérdida del joven hincha, señalando que este hecho enluta no solo a su familia y seres queridos, sino a todo el fútbol nacional.

“La pérdida de una vida en el marco del deporte es absolutamente inaceptable. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida”, señaló la Dimayor, que fue enfática en condenar cualquier forma de violencia asociada a los encuentros deportivos. Finalmente, la organización reiteró el llamado urgente a hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para trabajar de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia en los escenarios deportivos y sus alrededores, con el fin de evitar que tragedias como la de Camilo Andrés Rojas vuelvan a repetirse.