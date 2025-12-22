Excampeón con Millonarios fichó con equipo debutante del fútbol colombiano

Varios clubes del fútbol colombiano trabajan de cara a la temporada 2026 y comienzan a confirmar sus primeros fichajes de la temporada, esperando, por supuesto, tener un año lleno de éxitos deportivos y suman experiencia con los futbolistas que se van confirmando con el paso de las semanas.

Ahora, Internacional de Bogotá, uno de los clubes debutantes de la temporada 2026, confirmó un nombre que retumbó en los oídos de los hinchas de Millonarios, en especial por el aporte que hizo durante el tiempo que estuvo en el cuadro albiazul y por ser artífice de uno de los goles más importantes de la historia de la institución.

Camiseta oficial de Internacional de Bogotá para 2026. Fotos: @EleteTSC en X.

Internacional de Bogotá fichó a referente de Millonarios para 2026

A través de redes sociales, Internacional de Bogotá confirmó a Larry Vásquez para el 2026. Un futbolista que conquistó el corazón de la hincha de Millonarios en 2023 por ser el encargado de anotar el último penal que le dio el título al equipo ese año vs. Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Larry se caracteriza por su fortaleza física, lectura de juego y capacidad para recuperar balones aportando equilibrio y presencia en la mitad del campo Ahora llega a Internacional de Bogotá con la motivación de aportar su jerarquía, experiencia y liderazgo para competir en cada encuentro”, informaron en un comunicado sobre la importancia del fichaje.



Larry Vásquez llega al Internacional de Bogotá // Foto: X @InterBogOficial

Los números de Larry Vásquez

Oriundo de Zulia, Norte de Santander, Vásquez ha hecho un importante recorrido profesional desde su debut en la Academia por Copa Colombia el 28 de abril de 2011. De ahí fue creciendo poco a poco, pasó por Llaneros, Patriotas, Tigres UANL, América de Cali, Deportes Tolima, Junior y llegar a Millonarios, en donde en solo dos años vivió un tiempo maravilloso.

En total, ha disputado 436 partidos como profesional en donde ha anotado 14 goles y fue pieza clave en la consecución de títulos con el cuadro albiazul, como lo fueron la copa, liga y superliga en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, bajo el mando de Alberto Gamero.

Larry Vásquez Foto: Twitter @larry_vasquez05