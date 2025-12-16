En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de campeones de Liga BetPlay tras título de Junior de Barranquilla

Así quedó la tabla de campeones de Liga BetPlay tras título de Junior de Barranquilla

El cuadro tiburón conquistó su undécima estrella y se actualizó el palmarés del fútbol colombiano que encabeza Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad