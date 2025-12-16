Así quedó la tabla de campeones de Liga BetPlay tras título de Junior de Barranquilla

Tras una apasionantes final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla este 16 de diciembre de 2025, Colombia sumó una nueva estrella en su palmarés y el ranking de club cambió. Si bien Atlético Nacional sigue a la cabeza con 18 en total, el tiburón logró subir un puesto gracias a este impresionante triunfo frente al cuadro pijao.

Con este triunfo, se otorgó el título 100 de 101 disputados de manera oficial, un hito para la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) en donde han llegado a desaparecer algunos equipos. Además, de una imponente serie de 4-0 frente a un débil Deportes Tolima que no tuvo ninguna oportunidad.

En 2026, un nuevo equipo buscará el título y se trata de Internacional de Bogotá que le da paso al renacimiento de La Equidad como equipo profesional.

Foto: X @JuniorClubSA

Lista de campeones del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional: 18 títulos. Millonarios: 16 títulos. América de Cali: 15 títulos. Junior de Barranquilla: 11 títulos. Deportivo Cali: 10 títulos. Independiente Santa Fe: 10 títulos. Deportivo Independiente Medellín: 6 títulos. Once Caldas: 4 títulos. Deportes Tolima: 3 títulos. Atlético Bucaramanga: 1 título. Deportivo Pereira: 1 título. Deportes Quindío: 1 título. Deportivo Pasto: 1 título. Cúcuta Deportivo: 1 título. Unión Magdalena: 1 título. Boyacá Chicó: 1 títulos.

Atlético Nacional campeón del torneo apertura 2022 // Foto: Dimayor

Lista de subcampeones del fútbol profesional colombiano

Deportivo Cali: 13 subcampeonatos. Atlético Nacional: 12 subcampeonatos. Deportivo Independiente Medellín: 11 subcampeonatos. Millonarios: 10 subcampeonatos. Junior de Barranquilla: 10 subcampeonatos. Deportes Tolima: 9 subcampeonatos. América de Cali: 7 subcampeonatos. Independiente Santa Fe: 7 subcampeonatos. La Equidad: 3 subcampeonatos. Deportivo Pasto: 3 subcampeonatos. Once Caldas: 2 subcampeonatos. Boca Juniors de Cali: 2 subcampeonatos. Atlético Huila: 2 subcampeonatos. Deportes Quindío: 2 subcampeonatos. Real Cartagena: 1 subcampeonato. Atlético Bucaramanga: 1 subcampeonato. Cúcuta Deportivo: 1 subcampeonato.