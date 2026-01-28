En vivo
Tras riña donde fue asesinado hincha del Atlético Bucaramanga, club se pronuncia

La víctima fue identificada como Camilo Rojas, un estudiante de veterinaria de 24 años y seguidor del Atlético Bucaramanga, que se encontraba en las inmediaciones del estadio cuando se produjo una riña.

Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

