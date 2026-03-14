Árbitro admite error tras expulsar a Luis Díaz en Bayern vs. Leverkusen: “Una decisión muy severa”

El árbitro alemán Christian Dingert reconoció que se equivocó al expulsar al colombiano Luis Díaz durante el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen en la Bundesliga. La jugada ocurrió en los minutos finales del encuentro y generó debate tras la decisión de mostrarle la segunda tarjeta amarilla al atacante.

El compromiso, correspondiente a la liga alemana, terminó empatado y dejó varias acciones polémicas. En el caso de Luis Díaz, el colombiano ya tenía una tarjeta amarilla cuando, en el minuto 84, cayó dentro del área tras un contacto con el arquero rival. El árbitro interpretó la jugada como simulación y decidió mostrarle la segunda amarilla.

Esa decisión provocó automáticamente la expulsión del jugador, por lo que el Bayern tuvo que disputar los minutos finales con un jugador menos en el campo. A pesar de esa situación, el encuentro terminó en empate 2 - 2 en el marcador entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen.

Luis Díaz: Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich Foto: AFP

Horas después del partido, el propio juez revisó la acción y cambió su interpretación tras analizar nuevamente las imágenes del momento. Dingert aceptó que la sanción contra el colombiano no fue correcta: “Tras ver las imágenes, tengo que admitir que la decisión fue muy severa”, explicó el árbitro en declaraciones posteriores al partido.



El juez también señaló que en el momento de la jugada interpretó que el futbolista intentaba engañar al árbitro, pero luego concluyó que el contacto sí existió: “En el campo pensé que se trataba de una simulación, pero al revisar la repetición se puede ver que hubo contacto”, indicó.

🇨🇴 ROJA por doble amarilla para Luis Díaz luego de simular pic.twitter.com/VI8VdEawsf — Pipe Sierra (@PSierraR) March 14, 2026

La jugada no pudo ser revisada durante el encuentro debido a que las segundas tarjetas amarillas no entran dentro de las acciones que el VAR puede corregir.

El encuentro entre Bayern Múnich y Leverkusen correspondía a una de las jornadas más competitivas del campeonato alemán, ya que ambos clubes suelen disputar los primeros lugares de la tabla. Durante el partido se registraron varias llegadas a las áreas y momentos de presión por parte de los dos equipos.

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Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich Foto: AFP

Luis Díaz participó en varias jugadas ofensivas del Bayern a lo largo del compromiso. El atacante colombiano se movió por las bandas y buscó generar espacios en la defensa rival.

La expulsión del colombiano obligó al Bayern a reorganizar su planteamiento en los minutos finales del encuentro. Con un jugador menos, el equipo optó por reforzar la zona defensiva para conservar el resultado.

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Tras el partido, la acción continuó generando comentarios entre analistas y aficionados del fútbol europeo, especialmente por tratarse de una decisión arbitral que pudo influir en el desarrollo del cierre del compromiso entre dos de los equipos con mayor protagonismo en la Bundesliga.