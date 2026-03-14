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Blu Radio  / Deportes  / Árbitro admite error tras expulsar a Luis Díaz en Bayern vs. Leverkusen: “Una decisión muy severa”

Árbitro admite error tras expulsar a Luis Díaz en Bayern vs. Leverkusen: “Una decisión muy severa”

El árbitro alemán Christian Dingert reconoció que la expulsión del colombiano Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen fue una decisión muy severa.

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