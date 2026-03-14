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Blu Radio  / Deportes  / Tremendo traspié para Luis Díaz: error y expulsión ante Leverkusen

Tremendo traspié para Luis Díaz: error y expulsión ante Leverkusen

Luis Díaz firma su gol número 15 en la Bundesliga, así como su segunda tarjeta roja desde su llegada a Alemania.

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