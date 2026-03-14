Tremendo traspié para Luis Díaz: error y expulsión ante Leverkusen

Luis Díaz fue protagonista en el empate 1-1 entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen en la Bundesliga. Para bien o para mal, el colombiano se hizo notar en la difícil visita que enfrentó el cuadro bávaro, que estuvo cerca de regresar a casa con una derrota en el bolsillo.

El equipo de ‘Lucho’ tuvo un arranque complicado durante el duelo por la jornada 26 de la Bundesliga. El guajiro terminó siendo protagonista en el primer tanto del equipo local, tras perder el balón y facilitar la jugada para que García abriera el marcador a favor de Bayern Leverkusen.



Error de Luis Díaz abrió el marcador para Leverkusen

Antes del primer cuarto de hora, el colombiano sufrió por su banda tras el desequilibrio de Cullberath. De espaldas, Díaz tuvo problemas para proteger la pelota y no logró frenar la presión rival. En un descuido perdió el balón, lo que permitió un rápido ataque a favor de Leverkusen.

García disparó con potencia dentro del área, el esférico se desvió en un jugador del Bayern y terminó descolocando a Ulreich para poner el 1-0 en el marcador.



Luis Díaz empató el partido para Bayern

El conjunto bávaro no la pasaba bien. Ir abajo en el marcador le afectó en lo anímico y, al minuto 42, el equipo se quedó con un hombre menos, lo que permitió que los locales coquetearan con ampliar la ventaja.

Sin embargo, con el paso de los minutos Bayern logró asentarse en el campo y al 69’ aprovechó un error del rival. Olise filtró una pelota que dejó de cara a Luis Díaz, quien definió cruzado y firmó su tanto número 15 en la Bundesliga.



🚨🚨| GOAL: LUIS DÍAZ HAS EQUALIZED FOR BAYERN MUNICH!



ANOTHER TERRIBLE DEFENSIVE MISTAKE FROM LEVERKUSEN!!



Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Munich.



pic.twitter.com/TqhoTnxUIA — Futball Centa (@futballcenta) March 14, 2026

Luis Díaz terminó expulsado tras doble amarilla

Luis Díaz fue clave para rescatar el empate en el campo del Bayern Leverkusen, sin embargo terminó expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla. El colombiano no tuvo un partido sencillo y previamente había sido amonestado por una plancha alta que pudo terminar en sanción mayor.

Cerca del final del encuentro, al minuto 83, Díaz quedó mano a mano con el portero rival tras un pase de Harry Kane. El delantero lo eludió, pero se dejó caer tras sentir un contacto en la parte baja.

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Aunque existió contacto, el árbitro consideró que no era suficiente para sancionar penal. En cambio, mostró la segunda amarilla al colombiano, firmando así su segunda expulsión desde su llegada al fútbol alemán.