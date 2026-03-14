Admiten tutela contra fallo que negó demanda por elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo

La magistrada Claudia Rodríguez Velásquez, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió una acción de tutela presentada contra la sentencia que negó la demanda para anular la elección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La tutela fue interpuesta por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Ese despacho había determinado que no procedía la demanda que buscaba invalidar el proceso mediante el cual fue elegida Camargo como fiscal general.

Luz Adriana Camargo Foto: Corte Suprema de Justicia

En la demanda inicial, Ortiz Mancipe argumentó que Camargo no podría ocupar el cargo debido a que, el 12 de marzo, día en que fue seleccionada por la Corte Suprema de Justicia con 18 votos, una de las integrantes de la terna, Amelia Pérez Parra, ya había presentado su renuncia.

Según el demandante, esta situación obligaba a suspender el proceso de elección y a solicitar al presidente Gustavo Petro que designara una nueva candidata para recomponer la terna antes de continuar con la votación.



Fiscal General Luz Adriana Camargo Foto: Captura de pantalla Vídeo Noticias Caracol

“La renuncia de Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal en la Corte y lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que recomponga la terna”, se lee en la demanda cuyas pretensiones fueron negadas.

En el documento, Ortiz Mancipe también afirma que el proceso de selección se llevó a cabo de manera inapropiada. Además, señala a la Sala Plena de la Corte por una posible desviación de poder, al considerar que habrían existido supuestos sesgos y prejuicios contra las candidatas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.

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Con la admisión de la tutela, el Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos del demandante antes de tomar una decisión sobre la solicitud presentada.