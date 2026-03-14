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Blu Radio  / Judicial  / Admiten tutela contra fallo que negó demanda por elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo

Admiten tutela contra fallo que negó demanda por elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo

Ciudadano cuestiona la decisión del Consejo de Estado que rechazó anular la elección de la fiscal. En la demanda negada, el accionante asegura que la renuncia de una de las candidatas obligaba a recomponer la terna y suspender la votación.

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