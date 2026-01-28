En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dimayor se pronunció por crimen de hincha de Atlético Bucaramanga en Cúcuta: “inaceptable”

Dimayor se pronunció por crimen de hincha de Atlético Bucaramanga en Cúcuta: “inaceptable”

La Dimayor hizo un llamado urgente a todos los actores del fútbol colombiano para que se trabaje en la erradicación de la violencia en los escenarios deportivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad