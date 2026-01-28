Dimayor se pronunció por crimen de hincha de Atlético Bucaramanga en Cúcuta: “inaceptable”

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la identidad del hincha del Atlético Bucaramanga que perdió la vida tras hechos de violencia ocurridos en el marco del partido ante el Cúcuta Deportivo. Se trata de Camilo Andrés Rojas, cuyo fallecimiento fue calificado por el ente rector del fútbol profesional como “absolutamente inaceptable”.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, expresó su profundo rechazo frente a lo ocurrido y lamentó la pérdida del joven aficionado, señalando que este hecho enluta no solo a su familia y seres queridos, sino a todo el fútbol colombiano.

“La pérdida de una vida en el marco del deporte es absolutamente inaceptable. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida”, señaló la organización en el pronunciamiento emitido este 28 de enero.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su Presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga en el marco del… pic.twitter.com/MUB1jfslxS — DIMAYOR (@Dimayor) January 28, 2026

El ente rector del fútbol profesional fue enfático en condenar cualquier forma de violencia asociada a los encuentros deportivos y reiteró que el fútbol debe ser un espacio de convivencia, respeto y encuentro, y no un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia.

Finalmente, la Dimayor hizo un llamado urgente a hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que, de manera conjunta y decidida, se trabaje en la erradicación de la violencia en los escenarios deportivos y sus alrededores, con el fin de evitar que hechos como este se repitan.