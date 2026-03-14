Bucaramanga reestablece restricción nocturna para motocicletas tras baja en accidentes

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que a partir de ahora se vuelve a implementar la prohibición de circulación nocturna para motocicletas, una medida orientada a disminuir los siniestros en horas de la madrugada y proteger la seguridad de los ciudadanos. La decisión se fundamenta en los buenos resultados obtenidos durante 2025, año en el que se registró una notable reducción en accidentes de tránsito.

Según el informe oficial, en 2025 hubo 10 víctimas fatales menos en comparación con el año anterior, un descenso que se atribuye en parte a la regulación que limitaba el tránsito de motocicletas en fines de semana durante la madrugada. Para el director de Tránsito, Jhair Manrique, esta medida es fundamental para mantener la tendencia a la baja en siniestralidad vial.

#Atención Autoridades restringen tránsito de motocicletas durante la noche los fines de semana en Bucaramanga por aumento de accidentes y hechos delictivos. "Iniciamos un proceso de socialización de la medida", dijo Jahir Manrique, director de @transito_bga #VocesySonidos pic.twitter.com/zrZHaDFaYA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 14, 2026

“Retomamos esta restricción en horarios críticos para prevenir accidentes, de viernes a lunes y festivos, entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m. Es un esfuerzo que combina control, educación y responsabilidad de todos los actores viales”, explicó Manrique. La Resolución 0152 del 13 de marzo de 2026 detalla que la medida aplica para toda la ciudad y busca garantizar que la disminución de accidentes registrada el año pasado se mantenga en los próximos meses.

El funcionario también destacó que la seguridad vial es responsabilidad compartida y que el éxito de estas medidas depende del compromiso de las autoridades y de la ciudadanía.



“Los resultados del año pasado demuestran que estas restricciones funcionan. La prioridad es que las personas lleguen seguras a sus hogares y que la reducción de accidentes se consolide”, concluyó Manrique.