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Bucaramanga reestablece restricción nocturna para motocicletas tras baja en accidentes

La medida aplica de viernes a lunes y festivos, entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m., con el objetivo de reducir accidentes y proteger la vida de los motociclistas.

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