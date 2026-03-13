En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ya están en las calles de Bucaramanga 100 reguladores viales para mejorar la movilidad

Ya están en las calles de Bucaramanga 100 reguladores viales para mejorar la movilidad

Los 100 reguladores viales estarán en los puntos críticos de movilidad en Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad