Ya están en las calles de Bucaramanga 100 reguladores viales para mejorar la movilidad

Con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir el caos vehicular en los puntos más críticos de la ciudad, la Alcaldía de Bucaramanga puso en funcionamiento un grupo de 100 reguladores viales que ya comenzaron a operar en las principales vías e intersecciones de la capital santandereana.

Se trata de auxiliares de tránsito que estarán ubicados en sectores donde con frecuencia se presentan congestiones y desórdenes por el alto flujo de vehículos, especialmente en cruces estratégicos y corredores viales con mayores dificultades para la circulación.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó oficialmente a los reguladores y a través de su cuenta en X, invitó a la ciudadanía a respaldar su labor en las calles.

“Bumangueses les presento a los 100 reguladores de Tránsito de Bucaramanga que estarán en las principales vías de Bucaramanga agilizando el tráfico y contribuyendo a mejorar la movilidad en la ciudad todos los días. Los invito a apoyar su labor y a ayudarnos en la construcción de una cultura vial en nuestra ciudad”, escribió el mandatario.



Bumangueses: les presento a los 100 reguladores de @transito_bga que estarán en las principales vías de Bucaramanga, agilizando el tráfico y contribuyendo a mejorar la movilidad de la ciudad todos los días.



— Cristian Portilla (@Cportilla40) March 11, 2026

Los nuevos reguladores se diferencian de los agentes de tránsito por su uniforme, que incluye camisa y chaqueta color celeste con los logos de la Dirección de Tránsito, lo que permite identificarlos fácilmente en las vías.

Aunque estos auxiliares no están habilitados para imponer comparendos, sí tienen la facultad de orientar el tráfico, organizar la circulación y llamar la atención de conductores de vehículos y motocicletas que se encuentren mal estacionados o que estén generando desorden en la vía.

Desde la administración municipal esperan que la presencia de estos reguladores contribuya a agilizar el flujo vehicular, mejorar la organización en las intersecciones y promover una mayor cultura vial entre los conductores de Bucaramanga.