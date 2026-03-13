Mineros de Antioquia y Córdoba salen a paro indefinido por incumplimientos del Gobierno nacional

Vuelve y juega: por operativos de la fuerza pública e incumplimientos del Gobierno nacional nuevamente mineros informales en el Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba anuncian paro indefinido desde este 16 de marzo. Denuncian más de 30 intervenciones de la fuerza pública contra unidades que estaban en proceso de formalización

Tras un año y medio en mesas de trabajo con diferentes entidades del Gobierno nacional sigue sin solucionarse la problemática de mineros informales en el Bajo Cauca de Antioquia y sur de Córdoba, quienes nuevamente anunciaron movilizaciones por la persistencia de operativos de la fuerza pública para destruir maquinaria.

Una de las principales inconformidades del gremio radica en las intervenciones con unidades que ya iniciaron procesos de formalización y que en los últimos meses, en medio de 30 operativos, han dejado 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas destruidas.

Juan Sebastián Castro, integrante del Comité por la Vida y Formalización Minera del Bajo Cauca, indicó que las conversaciones siempre han llegado a un “cuello de botella” con el Ministerio de Defensa frente a los protocolos de intervención en el territorio.



"Por parte de las otras entidades, como es el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería están dispuestos a hacer su proceso de formalización, pero siempre llegamos al mismo cuello de botella que es el Ministerio de Defensa. Incluso varias de las unidades productivas mineras que quemaron recientemente en Cáceres, en el sector de Jardín, se encontraban en proceso de formalización. Entonces no sabemos realmente a qué le está apostando el Gobierno nacional", aseguró el vocero Castro.

Otro de los asuntos que preocupan al sector tiene que ver con la estigmatización a la que están expuestos, pues acciones de la fuerza pública señalan la maquinaria y las actividades con uno u otro grupos armado con presencia en al región, lo que según Castro los expone a amenazas y desplazamientos por parte de los bandos enemigos.

"Dicen que la máquina era del Clan del Golfo, que extraía 22.000 gramos de oro, donde realmente son cifras que realmente no son ciertas. Entonces ahí nos están generando nosotros un problema en las comunidades. Si a nosotros nos vinculan directamente con un grupo, el otro grupo va a decir, entonces que estamos trabajando con ellos. Porque si el Ministerio de Defensa, la fuerza pública lo dice, entonces tiene que ser verdad", aseveró.

Ante la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades, diferentes asociaciones mineras declararon el paro indefinido desde el próximo lunes 16 de marzo con epicentro en los municipios de Caucasia y Puerto Libertador.

Líderes de la movilización recomendaron a la población de la región abastecerse de víveres como medida preventiva ante posibles bloqueos que impidan el acceso oportuno a este tipo de bienes esenciales.