Sociedad Hidroituango advierte riesgos en el país por reducción en la generación de energía

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un preocupante panorama arrojó un análisis reciente que realizó la Sociedad Hidroituango y en donde quedó plasmado que pese a que en Colombia entraron nuevos proyectos de generación de energía durante el 2025, la capacidad del Sistema Interconectado Nacional disminuyó considerablemente si se compara con las cifras arrojadas en el 2024.
El estudio dejó en evidencia que para el 2024 el Sistema Interconectado Nacional tenía una capacidad de 21.369 megavatios y aunque para el 2025 se sumaron cerca de 400 megavatios, la capacidad final del año fue de 21.028 megavatios, es decir, hubo una reducción neta de 341 megavatios.
Mauricio Restrepo, director técnico de Hidroituango S. A., explicó que esta disminución pone al país en riesgo de un apagón técnico debido a que hoy la oferta está por debajo de la demanda de energía.
"El sistema eléctrico colombiano está entrando en una zona de riesgo. La oferta de energía está por debajo de la demanda, en cerca del 3%. Y en ese aspecto, si tenemos un fenómeno de El Niño, si se presenta una situación inesperada o un mantenimiento prolongado de algunas centrales grandes de generación, como está ocurriendo con el Guavio, en ese aspecto vamos a tener dificultades", explicó.
El análisis de la Sociedad Hidroituango mostró que la reducción no es únicamente por una baja de incorporación de nuevos proyectos de generación de energía, sino que se debe, según el estudio, a un panorama operativo complejo que, por ejemplo, provocó que 47 plantas que correspondían a 581 megavatios regresen a estado de prueba.
Finalmente, concluyeron dentro del informe que si bien Hidroituango ha mitigado los riesgos de un apagón, ni siquiera teniendo esta central funcionado a plena capacidad con sus ocho turbinas, se resuelven los desafíos estructurales del sistema de generación de energía.