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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Floridablanca debe reconstruir muro a punto de colapsar en iglesia: Juez

Alcaldía de Floridablanca debe reconstruir muro a punto de colapsar en iglesia: Juez

Se trata de la iglesia Santa María de Los Lagos ubicada en Floridablanca que presenta graves problemas estructurales. La Alcaldía de Floridablanca tiene 4 meses para trabajos de reconstrucción.

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