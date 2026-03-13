Alcaldía de Floridablanca debe reconstruir muro a punto de colapsar en iglesia: Juez

El grave deterioro que presenta un muro de aproximadamente 45 años de antigüedad del salón parroquial de la iglesia Santa María de los Lagos, en el barrio Lagos II de Floridablanca, se convirtió en un riesgo latente para visitantes y transeúntes que circulan por este sector.

La estructura presenta grietas que atraviesan todo el muro, además de filtraciones de agua que han debilitado la cimentación y generado asentamientos en el terreno. Debido a estas condiciones, el lugar permanece acordonado con cintas de seguridad y una valla en la parte exterior, con el fin de evitar que las personas se acerquen y prevenir una posible tragedia.

Ante esta situación, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga ordenó a la Alcaldía de Floridablanca demoler y reconstruir el muro deteriorado.

La decisión se dio tras la acción popular interpuesta por Marco Antonio Velásquez contra el municipio, en la que se advertía sobre el peligro que representaba el estado de la estructura, ubicada en una zona con alto flujo peatonal y cerca de centros educativos.



Durante el proceso judicial se analizaron varios informes técnicos, entre ellos uno elaborado por la Secretaría de Infraestructura de Floridablanca, que confirmó el deterioro crítico del muro y su vulnerabilidad sísmica media-alta. El estudio también señaló que la construcción no cumple con las normas sismo-resistentes vigentes, por lo que se concluyó que la estructura debe ser demolida y reconstruida ante el riesgo de colapso.

El juez ordenó al municipio demoler completamente el muro perimetral y reconstruirlo para lo cual tendrá cuatro meses. Mientras se realizan las obras, la administración deberá mantener el cerramiento preventivo y la restricción del paso peatonal en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad.