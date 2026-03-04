Estamos solos: Federico Gutiérrez tras nuevo sobrevuelo de dron de Disidencias sobre Hidroituango

Persiste la alerta por sobrevuelo de drones que serían de las disidencias de ‘Calarcá’ en Hidroituango: el alcalde Federico Gutiérrez denunció que fue identificado otro dispositivo horas después de la cancelación de su visita a la central con el gobernador de Antioquia y medios de comunicación.

En medio del cruce de versiones con la fuerza pública y hasta el mismo presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez volvió a lanzar una advertencia sobre los riesgos para la seguridad en las instalaciones de la central de Hidroituango.

En las últimas horas el mandatario denunció en las últimas horas que recibió un reporte por parte de personal de EPM acerca de un nuevo sobrevuelo de un dron en la hidroeléctrica alrededor de las 9:00 de la noche del pasado lunes 2 de marzo, el mismo día que fue cancelada su llegada a esta zona del Norte de Antioquia por riesgos de seguridad.

“En el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobre vuelos de drones. Esto no es jugando. Y le digo una cosa, nosotros estamos acostumbrados a pelear contra todos los bandidos…()... ¿Qué nos queda claro?...()...Que estamos solos porque con el gobierno nacional no no contamos. Con Petro no contamos, subestiman cualquier cosa”, aseveró el mandatario local.



El avistamiento nuevamente de un dispositivo como estos y tras los que estarían miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, nuevamente sirvió para que Gutiérrez cuestionara la desestimación de una amenaza por parte del presidente Petro.

Reiteró que sus decisiones y las del gobernador Andrés Julián Rendón han estado basadas en recomendaciones recibidas por parte de la fuerza pública, por lo que también solicitó mayor articulación en materia de información a la Policía y al Ejército.

“Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchándola solos como nos tocó. Y no nos estamos quejando porque así nos tocó. Pero sí, de verdad, debería haber coordinación real en el ejército y en la policía”, dijo.

Gremios económicos del departamento como Fenalco en las últimas horas también se solidarizaron con los mandatarios y solicitaron al Gobierno nacional tomar medidas ante las alertas emitidas, así como mayor contundencia contra el grupo armado con injerencia en la zona y al mando de alias ‘Calarcá’.