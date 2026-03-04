Un accidente de tránsito facilitó la 'caída' de presuntos homicidas de adolescentes en Malambo

A alias 'El Mono' y alias 'El Tata' un accidente de tránsito les puso el 'tatequieto' a las maniobras que venían realizando para evadir las autoridades, luego de presuntamente asesinar a las hermanas Sheridan y Keyla, de 14 y 17 años, respectivamente.

La historia se remonta a una pista que se les escapó a los jóvenes tras extorsionar a María Noriega, madre de las menores, a quien le pidieron hasta $50 millones de pesos en pago por un supuesto rescate de sus hijas, siendo que al menos una de estas ya había sido asesinada.

El contacto con los presuntos delincuentes fue realizado inicialmente por María, quien logró acceder a las cuentas de whatsapp de sus hijas, donde pudo establecer quiénes las habían citado a una fiesta el pasado 17 de febrero, de la cual no volvieron. Sin embargo, solo recibía fotos de su hija con pistolas en la cabeza y mensajes amenazantes de que si no pagaba, iban a matarlas a ambas.

Debido a la desesperación que enfrentó la madre de las adolescentes, quien reconoció no tener dinero para pagar monto alguno por el rescate, decidió denunciar ante el Gaula lo sucedido. Fue entonces cuando la intervención de las autoridades fue clave para intentar durante días rastrear la ubicación del teléfono del que habían sido realizadas las llamadas extorsivas. Aunque fueron días de angustia, la paciencia dio sus frutos la semana pasada cuando fue nuevamente encendido el teléfono celular.



El rastreo de las llamadas y mensajes enviados desde el teléfono celular de alias ‘Tata’, permitió a las autoridades establecer que esta persona se encontraba hospitalizada en la clínica Altos de San Vicente por un accidente de tránsito.

Este revelador detalle llevó al esclarecimiento de la doble desapareción de las hermanas Hernández Noriega, pues al incautar el equipo de comunicaciones fueron halladas fotos y videos que permitieron comprobar, en aquel momento, que las jóvenes habían sido asesinadas.

Los señalados asesinos tenían varios videos en los que se observaban a las víctimas, incluso, registraron el momento en que las menores fueron asesinadas. Posteriormente, lograron dar con la ubicación de los cuerpos, los cuales fueron sepultados en zona rural de Malambo.

El material, ahora en mano de las autoridades, servirá de elemento de prueba para judicializar a los criminales.