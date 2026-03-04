En vivo
Conjuntos ahorrarán hasta 30 % en factura del agua con nuevo sistema de lluvia que paga Cundinamarca

Conjuntos ahorrarán hasta 30 % en factura del agua con nuevo sistema de lluvia que paga Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha un programa de aprovechamiento de la lluvia en conjuntos residenciales que consisten en un sistema de captación de agua lluvia; así pueden aplicar.

