Conjuntos ahorrarán hasta 30 % en factura del agua con nuevo sistema de lluvia que paga Cundinamarca

Cada vez que llueve miles de litros de agua caen sobre los techos de casas y conjuntos residenciales y terminan perdiéndose por las alcantarillas. Sin embargo, esa misma lluvia podría convertirse en una aliada del bolsillo y del medio ambiente, pues se puede volver a reutilizar para labores de aseo, riego de zonas comunes o descarga de sanitarios, lo que permitiría reducir hasta en un 30 % el consumo de agua potable en los hogares.

En tiempos de sequía o racionamiento, esa reserva adicional puede ser un diferencial para muchos hogares.

Con ese objetivo, la Gobernación de Cundinamarca puso en marcha el programa de Aprovechamiento de Agua Lluvia en conjuntos de vivienda de Interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), liderado por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.



¿En qué consiste el programa?

La iniciativa cuenta con una inversión de $1.500 millones y contempla la instalación de sistemas de captación de agua lluvia en conjuntos residenciales VIS y VIP del departamento.

El mecanismo es sencillo pero eficiente. De acuerdo con la Gobernación, el agua que cae sobre los techos es recolectada y conducida hacia tanques de almacenamiento modulares, con capacidad de hasta 20.000 litros.



Estos depósitos permiten guardar el agua proveniente de tormentas y lluvias para su posterior aprovechamiento en actividades que no requieren agua potable.

Lo anterior, además de generar un ahorro significativo en la factura del agua, el sistema ayuda a la sostenibilidad de los conjuntos y contribuye a disminuir la presión sobre las fuentes hídricas.

¿Quiénes pueden acceder y cómo postularse?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a conjuntos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) ubicados en los municipios de Cundinamarca.

Publicidad

Para participar, las administraciones de los conjuntos deben diligenciar un formulario disponible en la página web de Empresas Públicas de Cundinamarca. Allí deberán registrar los datos solicitados y adjuntar la documentación requerida para formalizar la postulación.

La convocatoria estará abierta del 1 al 31 de marzo de 2026. Durante ese periodo, los interesados podrán completar el proceso en línea y optar por ser beneficiarios del sistema de captación.