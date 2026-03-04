En vivo
“No es cierto que embalses que surten a Bogotá estén en mínimos históricos”: gerente del Acueducto

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que el sistema Chingaza se encuentra en niveles normales y descartó riesgo de desabastecimiento de agua en la capital.

