El río que alcanza más de 90 grados: un fenómeno natural que amenaza la vida humana

El río que alcanza más de 90 grados: un fenómeno natural que amenaza la vida humana

El afluente se encuentra en la región de la Amazonía y sus aguas pueden alcanzar más de 90 °C, lo que es suficiente para causar quemaduras letales en segundos.

