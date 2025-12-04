A tres horas de Bogotá, este destino ofrece una de las mejores gastronomías en Año Nuevo

A tan solo tres del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, las calles de Lima, Perú, reposan una de las mejores gastronomías del mundo con todo tipo de platos con base a sus tres regiones: Costa, Selva y Sierra, en donde los sabores representan a cada uno de los peruanos. Por supuesto, en Año Nuevo se vuelve un destino llamativo para probar una fiesta diferente, al igual que comida innovadora.

Con el importante crecimiento del 6 % que tuvo el turismo en 2025, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se espera que en 2026 más colombianos salgan al exterior y este país cercano apunta a ser uno de los grandes destinos que se podrían visitar, no solo por su gastronomía, sino por la amplía oferta cultural en ciudades como Cusco, Arequipa y Lima.

Lima, Perú // Foto: AFP

Perú, entre las mejores gastronomías del mundo

En 2024, este país ocupó la decimocuarta posición del ranking mundial de las mejores cocinas del mundo, según TasteAtlas. Desde sus mercados, los peruanos buscan aprovechar al máximo todos los recursos que le ofrece la naturaleza para representar su propia cultura a través de la comida.

De hecho, este 2025, se llevó a cabo el Festival Perú Mucho Gusto, un evento que reunió todo lo mejor de esta cocina. Varios restaurantes, de diferentes ciudades, mostraron sus mejores preparaciones y las historias que hay detrás de cada una de ellas.



Gastronomía peruana // Fotos: suministradas

¿Cuáles son los platos más recomendados para probar en Perú?

Ceviche: pescado fresco marinado en jugo de limón, con cebolla, ají y cilantro.

pescado fresco marinado en jugo de limón, con cebolla, ají y cilantro. Lomo saltado: tiras de carne salteadas con cebolla, tomate, ají y papas fritas, acompañado de arroz.

tiras de carne salteadas con cebolla, tomate, ají y papas fritas, acompañado de arroz. Ají de gallina : pollo desmenuzado en una salsa cremosa de ají amarillo, pan y nueces.

: pollo desmenuzado en una salsa cremosa de ají amarillo, pan y nueces. Causa limeñ a: puré frío de papa amarilla sazonado con limón y ají, relleno de atún, pollo o mariscos.

a: puré frío de papa amarilla sazonado con limón y ají, relleno de atún, pollo o mariscos. Anticuchos: brochetas de corazón de res marinadas en ají panca y vinagre, asadas a la parrilla.

brochetas de corazón de res marinadas en ají panca y vinagre, asadas a la parrilla. Papa a la huancaín a: papas cocidas cubiertas con salsa de queso fresco y ají amarillo.

a: papas cocidas cubiertas con salsa de queso fresco y ají amarillo. Rocoto relleno : rocoto (ají picante) horneado y relleno de carne, maní y pasas, típico de Arequipa.

: rocoto (ají picante) horneado y relleno de carne, maní y pasas, típico de Arequipa. Pollo a la brasa: pollo marinado y asado, acompañado de papas fritas y ensalada.

pollo marinado y asado, acompañado de papas fritas y ensalada. Tacu tacu: mezcla de arroz y frijoles fritos, a menudo servida con bistec o mariscos.

mezcla de arroz y frijoles fritos, a menudo servida con bistec o mariscos. Arroz con mariscos: s imilar a la paella, con arroz sazonado y mariscos variados.

imilar a la paella, con arroz sazonado y mariscos variados. Carapulcra: guiso tradicional de papa seca con cerdo, pollo y ajíes.

guiso tradicional de papa seca con cerdo, pollo y ajíes. Seco de cordero: e stofado de cordero con culantro, servido con arroz y frijoles.

stofado de cordero con culantro, servido con arroz y frijoles. Chupe de camarones: sopa espesa y picante de camarones, típica del sur del país.

sopa espesa y picante de camarones, típica del sur del país. Juane : plato amazónico hecho con arroz, pollo, huevo y especias, envuelto en hoja de bijao (parecido al tamal colombiano).

: plato amazónico hecho con arroz, pollo, huevo y especias, envuelto en hoja de bijao (parecido al tamal colombiano). Pachamanca: tradicional cocido andino preparado bajo tierra con carnes, papas y hierbas aromáticas.

Tres destinos imperdibles en Perú

Arequipa: rodeada de siete volcanes, la ciudad blanca ofrece toda una historia cultural en sus calles acompañadas de una exquisita gastronomía. Además, de diferentes puntos turísticos que conectan con la naturaleza como el Valle del Colca o el mirador de los volcanes.



rodeada de siete volcanes, la ciudad blanca ofrece toda una historia cultural en sus calles acompañadas de una exquisita gastronomía. Además, de diferentes puntos turísticos que conectan con la naturaleza como el Valle del Colca o el mirador de los volcanes. Lima: una de las grandes capital de Sudamérica ofrece una amplía gastronomía, al igual que una historial cultural y de entretenimiento en sector como Miraflores y Barranco. Una oportunidad para recibir el Año Nuevo en el Malacón con la habitual 12 uvas.



una de las grandes capital de Sudamérica ofrece una amplía gastronomía, al igual que una historial cultural y de entretenimiento en sector como Miraflores y Barranco. Una oportunidad para recibir el Año Nuevo en el Malacón con la habitual 12 uvas. Ica: una región con múltiples atractivos, como sus playas y acantilados con vistas maravillosas del océano Pacífico. Su amplia oferta de hoteles, varios de ellos junto al mar, organizan diversas celebraciones para recibir el nuevo año con orquestas o djs con su repertorio más bailable.