Lima, Perú: diez razones irresistibles para descubrir la Ciudad de los Reyes en 2025

Bajo la espesa neblina formada por la fría corriente de Humboldt, que llega desde las aguas antárticas, Lima late en cultura, historia y sabor. La capital peruana se levanta como una urbe que mezcla con naturalidad su pasado colonial y su presente cosmopolita. Entre calles donde cada esquina cuenta una historia y mesas donde la alta cocina local se convierte en arte, Lima es mucho más que una escala de viaje: es un destino que se vive con los cinco sentidos.

Durante décadas, Lima, Perú, ha sido punto de encuentro de viajeros de todo el mundo. Muchos llegan rumbo a Machu Picchu o en tránsito hacia México, Chile, Argentina o Colombia; pero quienes se detienen a conocerla descubren un universo propio, donde los colores de Barranco, la brisa de Miraflores y la tradición del Centro Histórico revelan una ciudad que guarda el alma de todo un país.

Lima, Perú // Foto: AFP

¿Qué hacer en Lima? Cultura, mar y tradición en un solo destino

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Centro Histórico de Lima es el punto de partida ideal para quienes desean conocer la historia del Perú en poco tiempo. En sus calles coloniales se respira el pasado virreinal de la ciudad, reflejado en monumentos icónicos como la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno y el Convento de San Francisco, famoso por sus catacumbas.

Alrededor de estos espacios, pequeños cafés, librerías y museos mantienen viva la tradición cultural limeña, ofreciendo al visitante una pausa entre historia y cotidianeidad. Es un recorrido que combina el encanto del pasado con el pulso vibrante de la ciudad actual.



Lima, Perú // Foto: AFP

Pero el océano Pacífico le da a Lima un carácter distinto, una identidad propia que la distingue de cualquier otra capital sudamericana. Desde los acantilados de Miraflores o las coloridas calles de Barranco, la brisa fría que llega del mar invita a disfrutar de actividades al aire libre: caminatas por el malecón, surf, parapente o simplemente observar el movimiento de la ciudad mientras las olas rompen contra la costa.

Para los más románticos, el lugar perfecto es el Parque del Amor, donde los mosaicos de colores y la emblemática escultura “El Beso”, del artista Víctor Delfín, se convierten en el escenario ideal para contemplar uno de los atardeceres más bellos del Pacífico.

Publicidad

A pocos kilómetros del puerto del Callao, y a tan solo media hora del centro de Lima, se encuentra uno de los secretos mejor guardados del litoral peruano: la Isla de las Focas. Este pequeño paraíso marino forma parte del Grupo de Islas Palomino, un conjunto de islotes donde la naturaleza se manifiesta en su estado más puro.

Mar de Lima, Perú // Foto: AFP

El sabor que convirtió a Lima en la capital culinaria de Sudamérica

La gastronomía peruana se convirtió en una de las más importantes en el mundo, pues, según su gente, cada plata cuenta una historia que mezcla tradición, mestizaje y creatividad; de hecho, la cocina limeña es una síntesis del país: une el legado indígena con influencias españolas, africanas, chinas, japonesas e italianas. Esa fusión cultural dio origen a una identidad gastronómica tan rica que ha conquistado paladares globales.

Entre las calles de Barranco y Miraflores se concentran verdaderos templos de la alta cocina. Central, del chef Virgilio Martínez, fue elegido el mejor restaurante del mundo en 2023 por The World’s 50 Best Restaurants. Su propuesta recorre el Perú desde el nivel del mar hasta los Andes y la Amazonía, reinterpretando los ingredientes locales con una narrativa de altura.



Estos son los 10 mejores platos para probar en Lima

Ceviche: pescado fresco con limón, ají y cebolla. Lomo Saltado: carne salteada con papas y arroz. Ají de Gallina: pollo en salsa cremosa de ají amarillo. Tiradito: pescado en láminas con salsa fría y cítrica. Anticuchos: brochetas de corazón de res al carbón. Causa Limeña: puré de papa amarilla con pollo o atún. Arroz con Mariscos: paella criolla con ají y culantro. Papa a la Huancaína: papas con salsa de queso y ají. Suspiro a la Limeña: postre de manjar blanco y merengue. Pisco Sour: cóctel nacional de pisco, limón y clara de huevo.

Gastronomía peruana // Fotos: suministradas

Publicidad

Consejos antes de visitar Lima, Perú