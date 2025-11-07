En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Lima, Perú: diez razones irresistibles para descubrir la Ciudad de los Reyes en 2025

Lima, Perú: diez razones irresistibles para descubrir la Ciudad de los Reyes en 2025

Lima, la capital del Perú, es mucho más que una escala hacia Machu Picchu. Con su mezcla de historia virreinal, barrios bohemios, arte contemporáneo y una gastronomía reconocida mundialmente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad