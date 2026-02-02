Alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado, tenía órdenes suspendidas

En diálogo con Mañanas Blu, Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con el Clan del Golfo, confirmó el fallecimiento de uno de los cabecillas más importantes de esta organización criminal, conocido bajo el alias de ‘Gonzalito’. El insurgente perdió la vida tras un accidente fluvial en el río Esmeraldas, en jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba.

Según los reportes entregados por la delegación del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la lancha en la que se transportaba se volcó en medio de un traslado relacionado con el proceso de paz.



El accidente y la recuperación del cuerpo

La muerte de ‘Gonzalito’ se produjo por ahogamiento durante un desplazamiento hacia una zona estratégica para los diálogos. Ante este suceso, el presidente de la República impartió instrucciones precisas para verificar la información a través de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA (MAP OEA). Jiménez explicó que, debido a las difíciles condiciones climáticas y la situación invernal en la región, se autorizó el apoyo de la Brigada 11 del Ejército para el rescate y traslado del cuerpo hacia Medicina Legal.

Esta decisión generó controversia, pero el jefe negociador aclaró que el Estado debe utilizar todas sus herramientas para el traslado de cualquier ciudadano que muera en dichas condiciones, sin que esto implique otorgar una condición de "héroe" al fallecido. Además, se busca garantizar la seguridad de la misión en un territorio donde el grupo armado ha tenido presencia por más de 15 años.



Órdenes de captura y extradición suspendidas

Uno de los puntos más relevantes revelados por Jiménez es que ‘Gonzalito’ gozaba de una suspensión de sus órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Esta medida se tomó en el marco legal de los acuerdos de paz, ya que el cabecilla figuraba en el listado de personas que ingresarían a una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en Tierralta.

El objetivo de su traslado era precisamente la localización de los hombres del grupo en un espacio de transición, lo cual es considerado por el Gobierno como un avance significativo en el proceso. Según Jiménez, la ley permite este tipo de suspensiones para facilitar la construcción de acuerdos y el cumplimiento de mandatos legales específicos para la paz.



Escuche aquí la entrevista: