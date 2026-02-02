En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado, tenía órdenes suspendidas

Alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado, tenía órdenes suspendidas

Debido a las difíciles condiciones climáticas y la situación invernal en la región, se autorizó el apoyo de la Brigada 11 del Ejército para el rescate y traslado del cuerpo hacia Medicina Legal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad