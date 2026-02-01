En vivo
Blu Radio  / Nación  / Alto comisionado de paz confirma muerte de alias 'Gonzalito'

Alto comisionado de paz confirma muerte de alias 'Gonzalito'

José Gonzalo Sánchez, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, conocido como alias Willington o Gonzalito, falleció por ahogamiento tras el volcamiento de una lancha en el río Esmeraldas, en zona rural de Tierralta, Córdoba.

cabecilla del Clan del Golfo José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’.jpg
Cabecilla del Clan del Golfo José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’.
Foto: Policía Nacional.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

