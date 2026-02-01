Alto comisionado de paz confirma muerte de alias 'Gonzalito'

La Oficina del Alto Comisionado de Paz confirmó la muerte por ahogamiento del cabecilla del Clan del Golfo José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, cuando se desplazaba en lancha hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta, Córdoba, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.

El hombre se movilizaba junto a su esquema de seguridad con el objetivo de adelantar actividades que hacen parte de los diálogos de paz con el Estado colombiano. El cuerpo fue rescatado por miembros de una comunidad indígena de la zona, quienes dieron alerta de lo ocurrido.

Alias Willington se desempeñaba como segundo al mando dentro de la estructura del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sánchez tenía órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.