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Alcaldía de Bogotá llama a los viajeros a vacunarse contra la fiebre amarilla antes de Semana Santa

Son más de 200 puntos dispuestos en la ciudad para la aplicación de esta vacuna que es gratuita.

Los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de la fiebre amarilla de persona a persona.
Los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de la fiebre amarilla de persona a persona.
Foto: OPS
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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