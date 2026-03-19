Alcaldía de Bogotá llama a los viajeros a vacunarse contra la fiebre amarilla antes de Semana Santa

La Alcaldía de Bogotá, ante el aumento de viajeros durante Semana Santa, hace un llamado urgente a aquellas personas que tienen como destino el departamento del Tolima, especialmente para quienes se dirijan a municipios como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación, a que se vacunen contra la fiebre amarilla, pues es necesario que revisen su carné y se apliquen esta vacuna, que es gratuita y está disponible en más de 200 puntos de la ciudad.

Este llamado desde el Distrito se hace para evitar el aumento de esta enfermedad que es transmitida por la picadura de mosquitos.

La vacunación contra fiebre amarilla está indicada a partir de los 9 meses hasta los 59 años sin antecedente vacunal, y es necesaria para quienes viajen a zonas endémicas o selváticas, con especial atención a los desplazamientos hacia departamentos con circulación del virus.

“La principal recomendación es aplicarse la vacuna. No deje todo para última hora; aún está a tiempo de protegerse y proteger a su familia. Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte. Sin embargo, se deberá administrar una dosis de refuerzo a personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados”, señaló Corson Bermont, secretario Distrital de Salud.



La Secretaría de Salud aseguró que en lo corrido de 2026 se han aplicado más de 52.000 dosis de esta vacuna en Bogotá.

El Distrito le recuerda a la ciudadanía que vacunarse y adoptar medidas de autocuidado permite proteger la salud pública, especialmente en temporadas de alta movilidad como Semana Santa, pues en lo corrido de 2026, según el Ministerio de Salud, se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 fallecimientos en el país.

Además, algunas de las recomendaciones para viajar seguro en Semana Santa son evitar la exposición a insectos en sus horas de mayor circulación, es decir en la noche y en la madrugada, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas si se dirige a zonas endémicas, lavado frecuente de manos y tenga en cuenta que ante síntomas como fiebre (máximo de 7 días), coloración amarilla, dolor abdominal, vómito, evite automedicarse y acuda de manera inmediata al centro de salud más cercano e informe sobre los lugares visitados.