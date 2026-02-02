En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Robo de más de mil cabezas de ganado deja 17 muertos y un herido de gravedad

Robo de más de mil cabezas de ganado deja 17 muertos y un herido de gravedad

Las disputas relacionadas con el ganado también son una fuente recurrente de tensión en el sector del ataque que dejó 17 personas muertas y una herida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad