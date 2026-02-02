Robo de más de mil cabezas de ganado deja 17 muertos y un herido de gravedad

Al menos 17 personas murieron y una resultó herida en un altercado desatado este fin de semana por el robo de más de mil cabezas de ganado en el estado de Jonglei, en el este de Sudán del Sur, informaron este lunes autoridades locales del condado de Duk.

John Chatim Ruei, comisionado del condado de Duk, dijo en un comunicado que la redada más reciente tuvo lugar el domingo por la noche cerca de la ciudad de Duk Padiet, donde asaltantes armados atacaron al ganado que pastaba en los campos.

"Diez jóvenes perdieron la vida durante la redada y se robaron entre 1.000 y 1.500 cabezas de ganado", declaró. Según informes, los residentes locales están persiguiendo a los atacantes, aunque ninguno ha sido capturado hasta el momento.

El comisionado agregó que el mismo grupo llevó a cabo un ataque anterior en la ciudad de Pajut el sábado, matando a un pastor y robando 503 cabezas de ganado.



"En la persecución para recuperar el ganado, cinco jóvenes más murieron y otro resultó herido", dijo Chatim.

Vacas Foto: Pexels, referencia

Las autoridades sospechan que los perpetradores provenían de la vecina Área Administrativa Mayor de Pibor (GPAA, en inglés), basándose en el idioma que hablaban y su retirada hacia el este después de las redadas.

"Los atacantes aprovecharon el hecho de que nuestros jóvenes estaban ocupados defendiendo sus comunidades contra la reciente ofensiva de las fuerzas de oposición leales al vicepresidente Riek Machar", dijo Chatim.

Publicidad

Las redadas se producen en medio de crecientes enfrentamientos en el norte de Jonglei, particularmente alrededor de Duk y Pajut, entre fuerzas gubernamentales y combatientes de la oposición.

El robo de ganado sigue siendo habitual en la región, en los que a menudo participan comunidades dinka, nuer y murle, alimentadas por la competencia por los escasos recursos, las tensiones étnicas y la amplia disponibilidad de armas pequeñas.

Las disputas relacionadas con el ganado también son una fuente recurrente de tensión en el estado de Warrap, que limita con los estados de Unity, Bahr el Ghazal septentrional y Lagos.