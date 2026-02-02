En vivo
Murió niño de 4 años en Manzanares tras ingerir gasolina en un envase de sábila

Murió niño de 4 años en Manzanares tras ingerir gasolina en un envase de sábila

El hecho ocurrió en la tarde del domingo en una vivienda de la vereda Villa Camila.

