Murió niño de 4 años en Manzanares tras ingerir gasolina en un envase de sábila

El Hospital San Antonio de Manzanares, en el oriente de Caldas, reportó la muerte de un menor de 4 años que se intoxicó tras consumir gasolina almacenada en una botella plástica reutilizada de agua de sábila.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo en una vivienda de la vereda Villa Camila. De acuerdo con la información preliminar, el niño se encontraba jugando en el exterior de la casa cuando, al sentir sed, ingresó a la vivienda en busca de algo para beber.

En ese momento tomó una botella de aloe que contenía gasolina e ingirió una cantidad considerable del combustible. Al percatarse de la situación, la abuela del menor intentó auxiliarlo realizándole lavados en la boca, sin embargo, el niño comenzó a presentar vómito y convulsiones, hasta perder la consciencia.

El menor fue trasladado de inmediato al servicio de urgencias, donde ingresó en estado crítico. El personal médico le practicó maniobras de reanimación, pero estas no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.



Tras lo ocurrido, el hospital dio aviso a las autoridades municipales. Minutos después, uniformados del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía llegaron al centro asistencial y se entrevistaron con la abuela del menor. En la diligencia se estableció que ella tenía la custodia del niño, con conocimiento del padre.



Recomendaciones para evitar este tipo de sucesos trágicos

Nunca reutilice botellas de bebidas (agua, gaseosa, jugo) para guardar químicos.

Mantenga los productos peligrosos en sus envases originales, con etiqueta visible.

Usar envases con tapa de seguridad a prueba de niños.

Póngale etiquetas grandes, visibles y claras a las botellas que tienen contenidos peligrosos.

Evite envases transparentes o de colores llamativos que parezcan jugo o agua.

Guarde químicos, combustibles y venenos en gabinetes altos, fuera del alcance y de la vista de los niños.

Utilice armarios con seguro o llave.

Nunca deje productos peligrosos en el piso, mesas o mesones.

Explíquele a sus, según su edad, que no todo lo que parece bebida lo es.

Después de utilizar algún químico o combustible guárdelo de inmediato, no espere para hacerlo después.

Si su pequeño ingirió alguna sustancia altamente tóxica y peligrosa no produzca vómitos y en cambio acuda lo más rápido posible al servicio de urgencias médicas.