El pasado 30 de octubre, el presidente Gustavo Petro denunció, a través de su cuenta en X, que tras su inclusión en la lista Clinton hubo problemas con el abastecimiento de combustible al avión presidencial en el marco de su visita oficial a Riad, en Arabia Saudita. En sus palabras: “La humillación no ocurrió en el aeropuerto de Madrid, sino por parte de la empresa norteamericana con la que la Fuerza Aeroespacial Colombiana contrató el suministro de combustible en el exterior. Y el lugar fue Cabo Verde, en África”.

Un día después, el 1 de noviembre, el mandatario cambió la versión y escribió en otro trino: “No hemos tenido un solo segundo de retardo en nuestro viaje, no es cierto que no le hayan puesto gasolina al avión, ni nada por el estilo. Ni ha existido demoras en la tanqueada del aparato”.

Pero en esta historia hay otra versión: la de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En un documento conocido por este medio, la FAC asegura que no hubo improvisaciones, desvíos de ruta, retrasos ni alteraciones no autorizadas. Señalan que todas las fases del vuelo se desarrollaron conforme a la planeación inicial y que, en ningún momento, fue negado el suministro de combustible al avión presidencial FAC0001 en los aeropuertos programados. La institución tampoco tiene registro documental que evidencie alguna negativa de combustible, improvisación o modificación de la ruta de este viaje.

El enredo del combustible para el avión presidencial: lo que dijo Petro vs. la versión de la FAC

El enredo del combustible para el avión presidencial: lo que dijo Petro vs. la versión de la FAC

El enredo del combustible para el avión presidencial: lo que dijo Petro vs. la versión de la FAC

El enredo del combustible para el avión presidencial: lo que dijo Petro vs. la versión de la FAC

Publicidad

Según la información, el trayecto se cumplió tal como estaba previsto: Bogotá–Madrid y Madrid–Riad. Sin embargo, en este documento la FAC revela que la logística de esa visita sí fue diseñada previendo posibles limitaciones relacionadas con el abastecimiento de combustible. Esta preocupación incluso hizo que la Cancillería hiciera llamadas a varios países para elaborar una ruta segura.

Este medio también consultó a un alto funcionario del círculo cercano al presidente Petro, quien confirmó que el avión presidencial nunca aterrizó en Cabo Verde, África.