En la mañana de este lunes, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Sofía Araujo, denunció un grave caso de hostigamiento, violencia sexual y de género, así como amenazas contra su vida, en el marco del ejercicio de su campaña en Bogotá.

En un video publicado en sus redes sociales y en diálogo con BLU Radio, Araujo señaló que el día de ayer, domingo 1 de febrero, mientras se trasladaba en un taxi para cumplir su agenda en diferentes localidades de la capital, comenzó a recibir distintos mensajes en su cuenta de WhatsApp provenientes de un número desconocido.

Estos mensajes incluían contenido pornográfico explícito (videos y fotografías), así como mensajes escritos y notas de voz acosando sexualmente a la aspirante y amenazando con violarla y luego matarla. “Mi madre, le pego una violada y después la asesino, oyó sapa”, “Boba, deje de ser tan estúpida que te voy a violar y lo sabes”, son algunos de los fuertes mensajes recibidos.

“Recibo unos mensajes de agresión, hablándome de mis partes íntimas, de acoso sexual, de violencia sexual, mandándome pornografía, diciéndome que me va a matar, que me va a violar, que sabe dónde vivo, que sabe mis datos, haciéndome todo tipo de amenazas y mandándome todo tipo de obscenidades, de cuchillos y demás, amenazas graves”, sostuvo Araujo en diálogo con Blu Radio.



Candidata a la Cámara, Sofía Araujo, denunció acoso sexual y amenazas contra su vida y su integridad

La candidata sostiene que incluso lograron contactar al presunto agresor y pudieron identificar su rostro y su voz, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades para que se activen todos los protocolos de seguridad y protección a la mujer, en especial por su condición de dirigente política, así como para que se adelanten las investigaciones que permitan que esta persona responda ante la justicia.

Publicidad

“Estoy esperando que lleguen para recoger los datos de la denuncia. Ya he estado en conversaciones con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer. Estamos activando todos los protocolos y, por supuesto, necesito seguridad, necesito protección, porque realmente una persona que tiene mis datos personales y que me amenaza de muerte… ya hemos visto que en Colombia eso no es una broma y no es una amenaza más, puede materializarse en cualquier momento, y no soy yo la única”, aseguró la aspirante.

Araujo terminó su denuncia haciendo un llamado al Gobierno para que garantice la protección de las candidatas mujeres y jóvenes, especialmente de la oposición. Sostiene que este ataque en su contra tiene origen en sus posiciones ideológicas y que en el pasado se ha evidenciado el riesgo de un desenlace trágico si no se actúa de manera contundente frente a estos hechos de violencia.