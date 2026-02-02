Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más confiables y populares en Colombia. A diario, miles de jugadores siguen con atención el resultado oficial para comprobar si su número fue el ganador.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 2 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana varían según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que amplía las opciones de premio cuando esta coincide junto con otras cifras del resultado, aumentando así las posibilidades de ganar.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, lo que ha hecho que este juego forme parte de la rutina diaria de muchos colombianos que revisan el resultado cada mañana.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:
Cumplir con estos pasos permite que el proceso de pago sea ágil, seguro y confiable para quienes resulten ganadores de este tradicional juego de chance en Colombia.