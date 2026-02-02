Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más confiables y populares en Colombia. A diario, miles de jugadores siguen con atención el resultado oficial para comprobar si su número fue el ganador.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 2 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9 Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana varían según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que amplía las opciones de premio cuando esta coincide junto con otras cifras del resultado, aumentando así las posibilidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, lo que ha hecho que este juego forme parte de la rutina diaria de muchos colombianos que revisan el resultado cada mañana.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos pasos permite que el proceso de pago sea ágil, seguro y confiable para quienes resulten ganadores de este tradicional juego de chance en Colombia.