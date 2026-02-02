Dos accidentes de tránsito dejan 16 muertos en una sola mañana: choque múltiple y vuelco de bus

Un total de 16 personas murieron este domingo en dos accidentes de tráfico en Turquía, nueve de ellos al volcar un autobús de largo recorrido en la provincia de Antalya en el sur del país, y otros siete al chocar dos turismos en la provincia vecina de Burdur.

El autobús, con 34 pasajeros a bordo, volcó a las 10.20 hora local (7.20 GMT) tras tomar una curva en la vía de incorporación en un nudo de autopistas en la periferia norte de la ciudad mediterránea de Antalya, precipitándose por un terraplén.

Ocho pasajeros fallecieron en el momento, mientras que el conductor murió poco más tarde en el hospital, informó el gobernador de la provincia de Antalya, Hulusu Sahin, en una comparecencia ante los medios, difundida en la cuenta X de su oficina. Además hay 22 heridos, siete de ellos en estado grave.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

🚨Ocho personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un accidente de autobús en Antalya, ciudad turística costera del sur de Turquía, el gobernador provincial el domingo, dijo que el autobús, que transportaba a 34 pasajeros hacia e turístico costero, se salió de la autopista pic.twitter.com/lCVS8Z669j — Noticiero Al Día 🇭🇳🎥🎤 (@Noticiero45) February 2, 2026

Las primeras pesquisas apuntan a que el bus volcó al tomar con demasiada velocidad la curva, con un firme además mojado, señala la agencia turca Anadolu.

El vehículo, propiedad de la empresa de transportes turca Buzlu, había salido la víspera de la ciudad de Tekirdag, en el extremo noroeste de Turquía, y había casi completado su trayecto de 850 kilómetros.

Publicidad

Apenas 40 minutos más tarde, sobre las 11.00 hora local (8.00 GMT), dos turismos chocaron en la provincia vecina de Burdu, causando siete muertos y cinco heridos, informó la oficina del gobernador provincial.

Este segundo accidente letal ocurrió en una carretera a apenas 60 kilómetros al norte del primero y ha elevado a 16 el número de víctimas mortales por accidente de tráfico en Turquía en una sola mañana.