Maduro y su esposa, un mes presos en Nueva York y a la espera de vista judicial en marzo

Maduro y su esposa, un mes presos en Nueva York y a la espera de vista judicial en marzo

Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia, de lectura de cargos, ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

