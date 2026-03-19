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Blu Radio  / Judicial  / Inpec investiga a Epa Colombia por presuntos lujos y beneficios indebidos en reclusión

Inpec investiga a Epa Colombia por presuntos lujos y beneficios indebidos en reclusión

De acuerdo con el funcionario, la decisión se tomó tras la elaboración de un informe en el que se advierten posibles beneficios indebidos relacionados con comodidades, lujos y visitas.

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