Inpec investiga a Epa Colombia por presuntos lujos y beneficios indebidos en reclusión

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó la apertura de una investigación interna por presuntas irregularidades en las condiciones de reclusión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, quien actualmente permanece en la estación de la Escuela de Carabineros de Bogotá.

De acuerdo con el funcionario, la decisión se tomó tras la elaboración de un informe en el que se advierten posibles beneficios indebidos relacionados con comodidades, lujos y visitas. “Se hizo ese informe, dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para trabajar y precisamente establecer una decisión frente a eso”, señaló.

El director del Inpec fue enfático en que no pueden existir tratamientos diferenciales dentro del sistema penitenciario que vulneren el principio de igualdad entre las personas privadas de la libertad. “Aquí no podemos tener internos o presos de condiciones especiales frente a la comodidad, frente a los lujos, y ese es nuestro trabajo constante desde el Inpec”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “el año pasado hicimos 25.000 operativos evitando celulares, evitando fiestas, evitando lujos, evitando comodidades excesivas, claro, respetando derechos humanos, respetando la dignidad humana, pero no puede haber aquí estratificación de personas, todos deben cumplir con el régimen penitenciario”.



Según explicó Gutiérrez, el informe recoge información obtenida en articulación con la Policía Nacional “Advierte de varias comodidades, de lujos, de visitas y demás, y a partir de eso y de un trabajo que se ha hecho con la Policía Nacional, quienes tienen allá la custodia directa, recolectando la información de todas las posibles infracciones a la ley, se hizo ese informe”, indicó.

Cabe recordar que Daneidy Barrera Rojas fue trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá luego de haber sido recluida inicialmente en la cárcel El Buen Pastor. Este cambio obedeció a decisiones judiciales relacionadas con su seguridad, teniendo en cuenta su nivel de reconocimiento público.

La empresaria y creadora de contenido cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada en enero de 2025, por los daños ocasionados a la infraestructura de una estación de TransMilenio.