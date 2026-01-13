En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fracasó nuevo intento de Epa Colombia por recuperar su libertad: juez negó su extinción de la pena

Fracasó nuevo intento de Epa Colombia por recuperar su libertad: juez negó su extinción de la pena

La defensa de la influenciadora Epa Colombia hizo la solicitud con base a una Ley de justicia restaurativa. Ella seguirá recluida pagando la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad