Blu Radio  / Cilia Flores

Cilia Flores

  • Se conocen las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el cuartel de la DEA
    Se conocen las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el cuartel de la DEA
    Mundo

    Así fue como Maduro y Cilia Flores resultaron golpeados en captura por EEUU: "Puerta de Acero"

    Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido, Nicolás Maduro.

  • Habla venezolano que enfrentó a Nicolás Maduro en juicio: ¿su esposa lo entregó a Estados Unidos?
    Habla venezolano que enfrentó a Nicolás Maduro en juicio: ¿su esposa lo entregó a Estados Unidos?
    Foto: ABC News / AFP
    Mundo

    Diosdado Cabello asegura que EEUU no iba por Cilia Flores, pero esta frase cambió la decisión

    En medio de su discurso, Diosdado Cabello también se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro regrese a territorio venezolano.

    Mundo

    Abogado de Maduro revela estado de salud de él y su esposa tras ser capturados por Estados Unidos

    Durante la sesión, Maduro reafirmó su postura asegurando ser un "hombre decente" y el presidente legítimo de Venezuela.

    Foto: AFP
    Mundo

    Nicolás Maduro enfrentará nueva audiencia judicial en EE. UU. el 17 de marzo

    El juez federal Alvin Hellerstein fijó la fecha de la próxima audiencia tras la primera comparecencia del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes se declararon no culpables.

    AFP
    Mundo

    Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se declara inocente en audiencia en Estados Unidos

    La audiencia tuvo como propósito central la lectura formal de los cargos presentados por la Fiscalía, paso inicial del juicio que permite al tribunal notificar oficialmente al acusado de las imputaciones en su contra.

    Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
    Mundo

    Nicolás Maduro se declaró inocente ante una corte federal de Nueva York

    El acusado compareció este lunes ante una corte federal de Manhattan, donde se lleva a cabo la lectura de cargos.

  • usa y china IA.png
    China ya supera a EE.UU. en IA: esta fue la estrategia que cambió el juego
    Mundo

    China dice que EE.UU. "pisoteó" la soberanía venezolana y que operación amenaza la paz regional

    El diplomático chino reiteró que la única vía legítima para resolver conflictos internacionales es a través del diálogo, la negociación y los canales establecidos por la ONU.

    Opinión

    La intervención militar de EEUU en Venezuela puede tener profundas implicaciones para Colombia

    Un escenario más agresivo, impensable y absolutamente indeseable como una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, incluso podría poner en riesgo la realización de las elecciones de este año, como lo analizó en las últimas horas en Noticias Caracol el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján.

    Mundo

    ¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, en Nueva York?

    Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

    Mundo

    Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York

    La audiencia tendrá lugar después de que el Gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.

