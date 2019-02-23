Blu Radio Cilia Flores
Cilia Flores
Así fue como Maduro y Cilia Flores resultaron golpeados en captura por EEUU: "Puerta de Acero"
Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido, Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello asegura que EEUU no iba por Cilia Flores, pero esta frase cambió la decisión
En medio de su discurso, Diosdado Cabello también se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro regrese a territorio venezolano.
Abogado de Maduro revela estado de salud de él y su esposa tras ser capturados por Estados Unidos
Durante la sesión, Maduro reafirmó su postura asegurando ser un "hombre decente" y el presidente legítimo de Venezuela.
Nicolás Maduro enfrentará nueva audiencia judicial en EE. UU. el 17 de marzo
El juez federal Alvin Hellerstein fijó la fecha de la próxima audiencia tras la primera comparecencia del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes se declararon no culpables.
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se declara inocente en audiencia en Estados Unidos
La audiencia tuvo como propósito central la lectura formal de los cargos presentados por la Fiscalía, paso inicial del juicio que permite al tribunal notificar oficialmente al acusado de las imputaciones en su contra.
Nicolás Maduro se declaró inocente ante una corte federal de Nueva York
El acusado compareció este lunes ante una corte federal de Manhattan, donde se lleva a cabo la lectura de cargos.
China dice que EE.UU. "pisoteó" la soberanía venezolana y que operación amenaza la paz regional
El diplomático chino reiteró que la única vía legítima para resolver conflictos internacionales es a través del diálogo, la negociación y los canales establecidos por la ONU.
La intervención militar de EEUU en Venezuela puede tener profundas implicaciones para Colombia
Un escenario más agresivo, impensable y absolutamente indeseable como una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, incluso podría poner en riesgo la realización de las elecciones de este año, como lo analizó en las últimas horas en Noticias Caracol el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján.
¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, en Nueva York?
Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York
La audiencia tendrá lugar después de que el Gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.