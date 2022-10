Quedan pendientes acciones judiciales contra diputados: primera dama venezolana

La diputada y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó la función parlamentaria de la Asamblea Nacional tuvo su razón, luego que los diputados aprobaran un documento donde apoyaban a la OEA “para que Venezuela fuese agredida, y eso es delito en cada uno de los que aprobó ese documento de agresión contra Venezuela, eso se llama traición a la patria”.



Aclaró que no se trata de la institución que no sirve: “es con nombre y apellido, los diputados que estuvieron allí presentes y que aprobaron con su voto esa resolución de agresión contra Venezuela”.



Cilia Flores agregó que aunque ya el TSJ emitió una sentencia donde quedan nulas las decisiones y resoluciones del Parlamento, “quedan pendientes las acciones penales por los delitos de traición a la patria como lo solicitaron los diputados del Bloque de la Patria”.



La primera dama venezolana acotó que además la inmunidad parlamentaria va ligada a la función; “si no tienen función no hay inmunidad”, insistió.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Gobierno del presidente Donald Trump denunció un grave retroceso para la democracia en Venezuela tras la decisión del Tribunal de Justicia de ese país de asumir las funciones del parlamento.



-Dos generales en retiro y un exministro del gobierno Uribe habrían firmado un compromiso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz, según el exministro Álvaro Leyva.



-La Policía Antinarcóticos aseguró que a pesar de las protestas que continúan en Tumaco, avanzarán con la erradicación de cultivos de coca. Las autoridades no descartan que disidencias de las Farc estén detrás de las manifestaciones.



-El ministro de Transporte espera que en menos de 20 días se haya pagado a trabajadores y proveedores de la Ruta del Sol II, quienes llevan varios meses sin pago tras los escándalos de corrupción de Odebrecht.



-Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, uno de los exjefes paramilitares del Magdalena Medio, fue capturado este jueves en Medellín por volver a delinquir.

-La Procuraduría estudia si apela preclusión en favor de Silvia de Gette en el caso del asesinato de Fernando Cepeda. Los términos están por vencerse.



-En Ecuador el Tribunal Contencioso Electoral junto a los observadores internacionales aseguran que velarán por la transparencia en las elecciones presidenciales ante las dudas de la oposición con respecto a la legalidad de los comicios.



-El delantero Falcao García continúa con molestias en su cadera lo que le impediría jugar el fin de semana.



-Diversas opiniones se han generado en las redes sociales con la nueva propuesta de la Fifa de modificar las Eliminatorias para el Mundial de 2026.



-La Secretaría de Salud entregó el balance del primer año de la unificación de la red hospitalaria pública de Bogotá, la reducción en hacinamiento y filas, como el ahorro de procesos administrativos fueron los principales logros.

