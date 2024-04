¿Quién es el novio de Beba del Desafío XX y a qué se dedica?

Valerie De la Cruz, más cocida como Beba tras su polémica participación por el Desafío XX, se ha ganado la atención de los televidentes y también de los internautas que no paran de opinar sobre lo que pasó.

Andrea Serna fue quien dio la noticia de su expulsión, primero exponiendo las faltas que había cometido Beba pues no solo se quitó los guantes que era el castigo, sino que además volvió a la casa de Alpha y durmió en su cama.

Tras su salida del programa su novio, Andrés Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje personal y expresó su admiración y apoyo hacia su pareja. "Yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto", afirmó.

Andrés Gómez también criticó la facilidad con la que las personas juzgan basándose únicamente en lo que se muestra en televisión, un fragmento muy pequeño de la realidad de Beba. "Lo que ustedes ven es un pedacito de su vida... pero cuando tú entras en su vida te das cuenta de la maravillosa persona que es (...) Dejen la envidia", declaró.

Publicidad

¿Quién es el novio de Beba?

Andrés Gómez es originario de Barranquilla y comparte en su cuenta de Instagram su estilo de vida saludable en el gimnasio, así como sus aventuras de viaje junto a su pareja. Además, es emprendedor y está especializado en trading y criptomonedas.

Publicidad

Por sus redes sociales, Andrés demostró el apoyo y amor que le envió a Beba durante su paso por la competencia.

“Mi novia está en el Desafío XX y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real”, afirmó el hombre en una de sus publicaciones.

Mientras que algunos espectadores apoyan la decisión del programa de mantener el orden y la disciplina, otros sienten simpatía por Beba, argumentando que las condiciones del Desafío pueden ser extremadamente duras y a veces injustas.