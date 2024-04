Duras críticas a Beba tras expulsión del Desafío XX: “Debió medicarse”

La noche del viernes 26 de abril, Valerie de la Cruz (Beba) decidió salir a hablar en su cuenta de Instagram sobre su salida del Desafío XX. Los televidentes desconocían totalmente su personalidad y fue blanco de muchas críticas, con respecto a esto, rompió el silencio y esto fue lo que dijo:

“¡Qué cantidad de emociones! Hay tantas cosas que quisiera decir, que quisiera expresar, wow, que experiencia tan fuerte y tan edificante, quisiera aclarar mi mente y darme cuenta de que, a pesar de lo duro, esto hace parte de la experiencia personal y salga una Valery mucho más madura emocionalmente”, afirmó.

Como era de esperarse, en redes sociales las criticas hacía lo sucedido no faltaron: "En el próximo Desafío hacen pruebas psicológicas, por favor", "El Desafío es una farsa", "Hasta el COVID salió culpable", "Medíquese" fueron algunos de los comentarios.

tantos años de desafío y creo que nunca un competidor la había cagado tanto como beba, el próximo desafío hacen pruebas psicológicas porfavor — . (@tefanipurroi) April 28, 2024

Si claro eso ya está más que grabado,pero dejo claro q algunas inscripciones al desafío es una farsa q millones de personas se inscriben y no pasan ,beba aceptó solo para ser reconocida y facturar más — Fabian Patiño (@fabianpatino420) April 28, 2024

Por qué expulsaron a Beba del Desafío:

Andrea Serna fue quien dio la noticia, primero exponiendo las faltas que había cometido Beba pues no solo se quitó los guantes que era el castigo, sino que además volvió a la casa de Alpha y durmió en su cama. Incluso, Beba intentó decir que no sabía que no podía regresar a la casa Alpha cuando su equipo había decidido estar en Playa Baja. Las reglas eran claras por lo que ninguna excusa bastó para evitar que fuera expulsada.