Ama de casa le da millonario premio a Beta en el Desafío XX; Alpha enfurece por castigo

Este jueves, en un nuevo capítulo del Desafío XX, los equipos eligieron a los nuevos desafiantes de la semana. Entre ellos se encontraban cuatro mujeres dispuestas a enfrentar sus desafíos personales en esta competencia única.

Omega optó por Maritza, una mujer de 43 años que trabaja como guarda de seguridad en una obra de construcción desde hace cinco años. Maritza, mamá soltera de dos hijos, encontró en esta oportunidad la inspiración necesaria para cumplir uno de sus sueños más anhelados. Durante el evento, compartió algunas de las difíciles experiencias que ha vivido en su trabajo nocturno, donde la única compañía son tres mascotas que la acompañan en medio del frío y la oscuridad.

Por otro lado, Beta eligió a Juliana, una ama de casa de 35 años, apasionada por la repostería. "Siempre pensé que no iba a pasar, que no me llamarían, pero vi el comercial y supe que esta era mi oportunidad", comentó Juliana emocionada ante sus compañeros de equipo.

Ingrid, una tatuadora, se unió al equipo Alpha, llevando consigo comida que compartió amablemente con sus nuevos compañeros, quienes estaban pasando dificultades alimenticias y de vivienda, en 'Playa Baja'.

Paulina, una taxista de 22 años y madre, se unió al equipo Gamma con la determinación de demostrarle a sus hijos que los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo.

El equipo Beta fue el ganador de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, gracias al excelente desempeño de Juliana, quien dedicó su victoria a Dios y a su hijo Joaquín.

Además, Beta recibió un premio de 15 millones de pesos por ser el mejor equipo del ciclo y, en la ruleta, ganaron dos millones más, premio que también recibió Juliana. También tuvieron la oportunidad de castigar a otro equipo, eligiendo a Alpha para portar guantes de boxeo como consecuencia.

Después de la victoria, Renzo y Anamar celebraron con un segundo beso frente a todos, luego de una larga insistencia por parte de sus compañeros.

Los chalecos de sentencia fueron entregados en Alpha, Santi y Mapi recibieron estas prendas con desagrado. Incluso, hubo un disgusto entre Kevyn y Beba durante la entrega, ella le expresó que su equipo no era equitativo y les hacía la vida difícil, aún sabiendo la situación que estos desafiantes estaban atravesando.

¿De qué se trata ser el 'Desafiante de la semana'?

En esta temporada del Desafío XX, el programa quiso innovar, para celebrar sus veinte años de programa. Su nueva propuesta fue invitar a los televidentes a vivir la experiencia directamente en la pista de juego. El "Desafiante de la Semana" es una figura clave cuyas decisiones tendrán un impacto significativo en su equipo, ya sea para bien o para mal.

Para la elección de estos participantes, primero, se identificaron a los concursantes regulares a través de un proceso de convocatoria. Luego, se abrió una segunda ronda dirigida a los apasionados seguidores del programa, que desean demostrar su dedicación y pasión.