Novio de Beba se pronunció tras su expulsión del Desafío XX: “Tienen envidia”

El capítulo del viernes, 26 de abril, del Desafío XX de Caracol Televisión sorprendió a los televidentes con la expulsión de la concursante Valerie, conocida como Beba. Su salida del programa no fue por una decisión del público ni por perder una prueba, sino por infringir varias normas establecidas por el juego.

La polémica empezó cuando Beba, del equipo Alpha, incumplió un castigo impuesto por el equipo Beta. El desafío consistía en que los miembros del equipo Alpha debían llevar puestos unos guantes de boxeo durante 24 horas. Sin embargo, durante una noche de lluvia y discusiones acaloradas en la "playa baja", la joven decidió romper las reglas: se quitó los guantes, amenazó con abandonar el reality y se retiró a la comodidad de la casa Alpha, dejando a sus compañeros expuestos a las condiciones climáticas.

Sin embargo, lo que más sorprendió fueron las palabras de Andrea Serna, quien finalmente le solicitó a Beba abandonar la competencia. La decisión fue ejecutada de inmediato, y la joven salió del juego.



¿Qué dijo el novio de Beba?

Tras las criticas que le llovieron a Beba, su novio, Andrés Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje personal y expresó su admiración y apoyo hacia la joven. "Yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto", afirmó.

Andrés Gómez también criticó la facilidad con la que las personas juzgan basándose únicamente en lo que se muestra en televisión, un fragmento muy pequeño de la realidad de Beba. "Lo que ustedes ven es un pedacito de su vida... pero cuando tú entras en su vida te das cuenta de la maravillosa persona que es (...) Dejen la envidia", declaró.

Lo que respondió el novio de la ‘Beba’, del Desafío XX, cuando le preguntaron cómo la aguantaba pic.twitter.com/5ok2KNLEpa — joseluengotop (@joseluengotop) April 27, 2024

Mientras que algunos espectadores apoyan la decisión del programa de mantener el orden y la disciplina, otros sienten simpatía por Beba, argumentando que las condiciones del Desafío pueden ser extremadamente duras y a veces injustas.