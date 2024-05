Horóscopo de hoy domingo 12 de mayo de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Es posible que vea y sienta seguridad en personas y lugares inusuales. Continúe con esto, ya que tiene una ubicación sensible de la luna. Eso significa que una configuración que podría haber parecido improbable hace días puede parecer perfecta. En términos amorosos, el verdadero valor de trabajar juntos queda claro cuando una pareja discute tácticas.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Fíjese en un guión o en las acciones preparadas previamente cuando se reúna con alguien especial. Tiene un fuerte impulso de Marte en su carta que podría llevarle a aguas profundas a menos que procedas con precaución. Pero si está preparado para el amor, su carisma de Venus lo conquista todo, incluso a alguien que siempre supones fuera de su alcance.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Los instintos y las ambiciones podrían desafiarse entre sí, a medida que la Luna y Neptuno se cuadran. Seguir un camino fijo incluso cuando sienta que podría haber algo mejor ahí fuera puede ser un error. Pero si cambia, hágalo con cautela. Una tienda con un sistema de pago inusual puede ser su lugar de suerte Géminis.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Ser sensiblero, a veces tonto, es la receta para obtener grandes recompensas. Así que resista la tentación de ocultar sus verdaderos sentimientos: siéntase orgulloso. Un amigo al que tanto has echado de menos, quizás por su sentido del humor, ha vuelto... y con un proyecto basado en la risa que tiene un lugar único para usted.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Su desafío es elegir un sueño para perseguir entre los muchos que abarrotan su mente. Esto se vuelve más fácil cuando escuche lo que alguien mayor quiere decir y agrega un poco de planificación de la realidad a la fantasía perfecta. Tiene los movimientos necesarios para hacer tuyo el título de una obra. Si le resistes, mira más de cerca el por qué.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Las conexiones que le importan deberían ser la máxima prioridad ahora. Entonces, si puede programar un tiempo solo para relajarse con amigos y familiares, siga esto. La historia de una celebridad que se asemeja mucho a la suya puede ser la clave para un salto profesional, además de una revelación de amor. Es difícil saber qué número es el más afortunado: el uno o el ocho.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): El efecto Marte se manifiesta al adoptar una línea más dura con las personas que le dan por sentado. O tal vez simplemente no se comprometa lo suficiente con sus deseos. Este puede ser el día en que decidas seguir adelante con una meta amorosa o de vida y esperar a que el mundo se ponga al día. Su sector sanitario es una mezcla de determinación y sueños.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Quite los frenos de un plan de viaje, ya que está listo para acelerar. Entonces, incluso si los detalles no son perfectos, puedes comenzar con buen pie. En términos de amor, tal vez no se vea como del tipo que se calma, pero un Sagitario sexy se ve de manera diferente. Si está en pareja, un proyecto para uno de los socios puede convertirse en un plan para ambos.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Esté preparado para una montaña rusa de emociones: muchos desafíos pueden regresar y empujar su potencial en varias direcciones. Cuando simplemente crees que puedes triunfar, puedes mantener el control. Una idea creativa que cree perdida en el pasado puede resurgir con un equipo adjunto. Todo lo que necesita hacer es decir que sí, si eso es lo que quiere.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): La unión es su tema del día, e incluso si comienza por seguir los movimientos, esta noche la conexión puede parecer muy real. Si empieza el día soltero, tenga en su mente una imagen del futuro que se merece. Hacer esto puede ayudarle a elegir el compañero adecuado para su viaje. La suerte escucha con auriculares.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Mientras otros se divierten, es posible que tenga que dedicar horas, pero el esfuerzo adecuado en el momento adecuado puede duplicar las recompensas. Un grupo con un uniforme rojo o una marca puede desempeñar un papel importante. Si está enamorado, un día de descanso puede dejar espacio para compartir ideas sobre lugares interesantes. ¿Soltero? El Único espera a sólo tres puertas de distancia.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Su imaginación es su poder estrella, así que aunque sus ideas parezcan imposibles, dale espacio a cada una que fluya de usted. Todo lo que necesita es uno para redirigir tu destino. Cuando los socios hablen de "hogar", asegúrese de que ambos signifiquen lo mismo. Si es libre de encontrar un nuevo amor, mire en dirección a un Géminis que habla rápido.