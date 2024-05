Petro responde directamente a Netanyahu: "Pasará usted a la historia como un genocida"

El presidente de Gustavo Petro respondió directamente a las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien lo tildó de ser un partidario antisemita de Hamás.

El enfrentamiento comenzó cuando Netanyahu acusó al presidente Gustavo Petro de apoyar a Hamás, calificándolo de "partidario antisemita de una organización terrorista genocida". En un intercambio de declaraciones a través de las redes sociales, el mandatario colombiano no dudó en contraatacar, citando directamente al primer ministro israelí y calificándolo de "genocida".

En su respuesta, Petro afirmó que no apoya a Hamás, sino que defiende los principios de la democracia republicana, plebeya y laica. Además, hizo hincapié en que su rechazo a las acciones de Netanyahu se fundamenta en sus principios democráticos y religiosos, subrayando que "un genocida es un genocida, no importa si tiene o no religión".

“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida (...) Intente al menos detener la masacre", dijo el presidente Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano también destacó la importancia de recordar los horrores del pasado, señalando que tanto el genocidio del pueblo judío en Europa como el actual genocidio contra el pueblo palestino son inadmisibles.

Sin embargo, la Cancillería colombiana salió en defensa del presidente, rechazando las declaraciones de Netanyahu y calificándolas de "falsas". De hecho, a principios de mayo, el presidente anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a lo que el mandatario considera un "genocidio" en Gaza.