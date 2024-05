Cancillería critica pronunciamiento de Netanyahu al llamar antisemita al presidente Petro

La Cancillería de Colombia, mediante un comunicado de prensa, respaldo al presidente Gustavo Petro y criticó la más reciente postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien acuso al mandatario de colombiano de ser “un partidario antisemita de Hamás”, hecho que calificó como vergonzoso.

“La lucha del presidente Petro por la vida, la paz y la justicia, va más allá de nuestras fronteras, así como su apoyo al multilateralismo para preservar la convivencia de las naciones y evitar la guerra. Hamás ha cometido acciones barbáricas. Colombia no simpatiza con este tipo de grupos y condena tajantemente su violencia y ha exigido reiteradamente la liberación de los rehenes”, señaló la Cancillería.

También califican como algo que “realmente vergonzoso” el tergiversar la postura del presidente y su exigencia a que se cumpla con el derecho internacional humanitario y el respaldo a las organizaciones internacionales, sumado al acusar a quienes piden por el pueblo palestino como personas que apoyan el terrorismo o el antisemitismo.

Cierran el comunicado diciendo que “Colombia insiste en la necesidad de un alto al fuego y logro de un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los civiles.”

Esto se suma a lo dicho por el presidente, quien se defendió, asegurando que sus principios no le permiten ver como el Gobierno de Netanyahu comete “genocidio y antihumanidad” y quedarse callado, pero eso no lo convierte en antisemitas ni antihumanos, enfatizando en que no es partidario de Hamas.

“Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino”, expresó el presidente Gustavo Petro.