Álvaro Uribe será el candidato 25 al Senado por el Centro Democrático; esta es la lista

El Centro Democrático presentó su lista al Senado para las elecciones legislativas del 2026. La cabeza de la lista será el representante a la Cámara Andrés Forero, quien ha estado haciendo seguimiento a la gestión del Gobierno en temas como la salud.

“Su control político en temas de salud ha tenido impacto nacional, denunciando irregularidades, alertando sobre fallas en la implementación de políticas públicas y defendiendo la sostenibilidad del sistema. En el Congreso ha advertido los riesgos de reformas improvisadas y ha impulsado decisiones que garantizan equilibrio institucional”, explicó el Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece en la lista al Senado de su partido en la casilla 25.

“Sus prioridades legislativas incluyen la seguridad democrática, la defensa del ahorro pensional, la protección del sistema de salud frente a la estatización, la austeridad del Estado, el apoyo al campo y la promoción del crecimiento económico. Su presencia simboliza la continuidad de una visión basada en autoridad democrática, solidaridad y prosperidad”, señaló el partido.



Desde el Centro Democrático aseguran que tienen cinco ejes fundamentales para las labores legislativas del 2026: Social, seguridad, eficiencia en el Estado, economía y empleo y seguridad energética.

Lista al Senado del Centro Democrático.

La lista al Senado del Centro Democrático será cerrada.

“Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias” señaló el director del partido Gabriel Vallejo.



Los candidatos al Senado del Centro Democrático