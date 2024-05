Mamá de Sara Sofía contó qué pasó: confusos detalles del atroz día

En enero de 2021, cuando apenas tenía dos años, la pequeña Sara Sofía desapareció en Bogotá y una de las principales sospechosas fue su mamá, Carolina Galván, quien actualmente está en prisión; fue condenada a 42 años en la cárcel El Buen Pastor, así como su pareja en ese momento, Nilson Díaz.

En diálogo con Los Informantes de Caracol Televisión, Carolina Galván siguió defendiendo su inocencia y aseguró que quien debe responder y explicar qué pasó realmente con Sara Sofía es Díaz. Recalcó que lo que ocurrió “no fue culpa” de ella, entregó una nueva versión y dijo que no se acuerda si la niña respiraba cuando la encontró en una cama.

“Quería desahogarme, demostrarles que lo que ocurrió no fue por culpa mía. La culpa que yo tuve no fue porque yo quise ni porque lo haya permitido; no estaba en condición de defenderla porque mi vida también corría peligro (…) Yo a esa niña la adoro aunque no haya deseado o planeado tenerla. Yo la quería”, puntualizó.

“¿Qué gano yo con desaparecerla?”, se preguntó Galván al tratar de explicar su relación con la menor, de la que, hasta ahora, no se conoce su paradero o lo que pasó desde que se reportó como perdida. Fueron muchas las versiones e hipótesis, lo que genera aún más dudas sobre los hechos.

Carolina Galván

En su versión, Galván confesó que un día llegó a la casa, después de trabajar, y encontró a la niña inmóvil sobre una cama. Contó que no despertaba o, “al parecer, estaba dopada”. Insistió en que cuando la vio, la tocó, la intentó mover, pero nunca despertó y “parecía en estado de coma”.

Sorprende que, según dijo, Sara Sofía duró así casi tres días hasta que “él la cogió y se la llevó”. A la pregunta de por qué no denunció en ese instante o por qué no salió de esa casa, respondió que no podía porque Nilson Díaz la tenía “bajo candado”.

Sobre ese día mencionó no recordar bien las cosas porque estaba dopada o por el mismo pánico que sintió. Sin embargo, aseveró que probablemente Díaz abusó de su pequeña hija y por eso “la desapareció”. Insistió en que después de eso la buscó, pero nunca la encontró.

“Dijo que la tiró en el caño, yo fui y miré y no apareció. Miré por los bordes por si la había dejado ahí, pero nunca apareció la niña (…) El man la violó y por eso la desapareció; yo la miré y no tenía absolutamente nada, miré su ropita a ver si tenía sangre y no (…) Estoy segura que él sabe qué pasó con la niña”, describió sobre los hechos.

La historia de Carolina Galván

Sobre su historia, relató que su mamá la abandonó cuando era una niña, a los 8 años y, por eso nunca logró desarrollar un vínculo con su hija Sara Sofía. Esos traumas que dice que sufrió en la infancia hicieron que, más adelante, tuviera problemas cognitivos demás.

“Por todas las dificultades, crecer sin mi mamá, violaciones y las cosas tan horribles que me hacían, hicieron que yo me llenara de vacíos y buscaba aprobación de la gente porque mi familia nunca me quiso escuchar”, narró Galván.

¿Cómo conoció a Nilson Díaz?

Carolina Galván recordó que conoció a Nilson Díaz cuando tuvo que irse de su casa a buscar trabajo. Un día, en un parque, él la abordó y la convenció de irse juntos para que, supuestamente, lo ayudará con el cuidado de sus hijos, pero la realidad era que la quería usar para prostitución, de acuerdo con su relato.

En ese momento, Sara Sofía vivía con una hermana de Galván y quiso visitarla, se la llevó y ahí, mencionó, se dio cuenta que “Nilson era una verdadera porquería”.