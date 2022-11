El Gobierno presionó a Globovisión para que me despidiera: Felix Pirela

Pirela asegura que fue gracias a sus informes sobre la presunta relación de los sobrinos de Cilia Flores, primera dama venezolana, con algunos carteles de narcotráfico, que ese Gobierno ordenó a Globovisión despedirlo.

“El 7 de diciembre me despidieron porque había tocado temas que afectaban al Gobierno, específicamente sobre de narcotráfico en el que estaban involucrado los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro (…) Yo no acaté la orden, yo informé y el Gobierno comenzó a presionar a Globovisión para que me despidiera”, señaló el afectado.

Pirela aseguró que fue catalogado como ‘periodista escuálido’ y señala que aunque colegas y conocidos admiraban su trabajo, los otros medios no podían contratarlo porque iban a sufrir la censura por parte del Gobierno.

“Los empresarios me pueden tener mucho aprecio y conocer mi trabajo, pero por el tema de la presión del Gobierno no me pueden contratar porque les va a caer encima con multas, sanciones o no renovarle la licencia”, agregó el periodista.

“Los medios impresos también son presionados, si algún medio impreso me contrata no le van a facilitar el papel, el Gobierno creó la corporación Madeiro para tener el control del otorgamiento del papel periódico a los medios impresos (…) a los medios impresos que no estén alineados con el Gobierno les restringen el papel”, dijo Pirela.

El periodista asegura que desde que estalló el escándalo de los sobrinos de la primera dama venezolana, el apellido Flores ha sonado bastante en ese país, incluso, denunció otro hecho en el que la protagonista era una sobrina cuyo cuerpo de escoltas apuntaron con un arma a un menor de 15 años, esto por reclamarle a la mujer por el alto volumen de una fiesta que no irrumpió la tranquilidad de un vecindario.