Karol G y Feid, los más ganadores de los Latin American Music Awards 2024

Karol G y Feid,la pareja del momento, arrasaron con la novena edición de los Latin American Music Awards al convertirse en los dos artistas más galardonados del encuentro, al alzarse con seis premios cada uno.

Este es el segundo año consecutivo en el que Karol G destaca como la artista más condecorada de esta celebración de la música latina que por primera vez llevó a cabo una edición bilingüe desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

La cantante colombiana, que no estuvo presente, ganó en apartados como el de artista del año, canción del año por 'TQG', su colaboración con Shakira, o álbum del año por 'Mañana será bonito', mientras que Feid triunfó en categorías como artista "streaming" del año o canción global latina del año por 'Classy 101', junto a Young Miko.

"Esto no me lo hubiera ganado si no fuera por la gente que escucha mi música, espero que se le multiplique a Colombia", dijo el también colombiano al tener en sus manos su primer premio.

Karol G - Feid Foto: Instagram @karolg @feid

Peso Pluma, quien junto a Feid era el más nominado de la noche con doce menciones cada uno, se impuso en dos categorías: la de mejor álbum regional mexicano por 'Génesis', y en la de mejor colaboración de regional mexicano por su tema 'Ella baila sola', junto a Eslabón Armado.

"Solo quiero agradecer tanto cariño que han mostrado a los corridos del proyecto de Peso Pluma, en especial a mis fans porque han hecho que esta ola de los corridos se haga más grande", dijo el cantante desde el estrado.

Shakira, quien también brilló por su ausencia, mostró que su legado como artista pop continúa al haber obtenido los galardones de canción del año, mejor artista pop y mejor canción pop, mientras que Kali Uchis se hizo con el premio de mejor álbum pop por 'Orquídeas'.

Young Miko se impuso en el apartado de mejor artista nuevo, venciendo así a artistas como Peso Pluma o Bad Gyal, y Carin León hizo lo propio en la misma categoría dedicada al género regional mexicano.

Grupo Frontera obtuvo uno de los once galardones a los que optaba, y el puertorriqueño Bad Bunny no ganó en ninguna de las once categorías en las que estaba nominado.

Marc Anthony, Thalía y Becky G incendian el escenario

El encuentro, que se caracteriza por vibrantes actuaciones de reputados y noveles artistas, contó con la música en vivo de cantantes como Peso Pluma, Arcangel, Gabito Ballesteros, Ryan Castro, Becky G u Óscar Maydon.

Y algunos artistas aprovecharon para presentar estrenos inéditos de su música como el puertorriqueño Marc Anthony, quien desde el escenario hizo el lanzamiento de su sencillo 'Ale ale', o Anitta que bailó y dio un adelanto de su próximo disco 'Funk Generation' al interpretar el tema 'Grip'.

Marc Anthony regresa a Bogotá // Foto: AFP

Un homenaje a Montaner, a la Banda MS y a Yandel

Los momentos más emotivos de la noche fueron protagonizados por los homenajes a figuras latinas que han marcado la historia musical latina como el venezolano Ricardo Montaner y los mexicanos de Banda MS, que fueron condecorados con el premio Legacy (legado en español), mientras que el reguetonero Yandel recibió el premio Pioneer (pionero en español).

"Ellos (Banda MS) llevaron la música de banda a otro nivel, a título personal ustedes representan la prudencia y la madurez musical", dijo Joss Favela al entregarle el galardón a los integrantes de Banda MS.

Montaner, quien además se subió al escenario para interpretar sus éxitos junto a Thalía y Sergio George, expresó su agradecimiento a su familia y ofreció un discurso de apoyo para los artistas emergentes.

"A los que acaban de empezar quiero decirles que vale la pena seguir trabajando, vale la pena que sigan aquí después de 45 años, y yo voy a estar aquí entonces viéndolos", dijo el cantante venezolano emocionado hasta las lágrimas.

Yandel fue el último en ser honrado por su trayectoria como estrella de reguetón y desde la tarima cantó sus éxitos acompañado de artistas como Feid, Farruko y Jay Wheeler.

Feid y Yandel estrenan su nuevo álbum 'Manifesting 20-05' // Foto: Instagram @feid