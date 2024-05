Cortes de agua: Medellín y Bello tendrán interrupción del servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín anunció que diversos sectores de la capital antioqueña y Bello, en el norte del Valle de Aburrá, tendrán cortes de agua programados durante esta semana, mientras la compañía realiza el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable.

Cortes de agua en Medellín

Según detalló EPM, los cortes primeros de agua en Medellín irán desde las 8:00 de la noche del lunes 6 de mayo y las 4:00 de la mañana del martes 7 de mayo en los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2; San Diego y La Asomadera No. 3, afectando a 8.495 usuarios.

Por otra parte, entre las 10:00 de la noche del martes 7 de mayo y las 4:00 de la mañana del miércoles 8 de mayo, los afectados serán 12.076 usuarios de los barrios Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2.

También en Medellín, pero para para instalar un micromedidor en la red de acueducto se debe interrumpir el servicio de acueducto este martes 7 de mayo entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en estas zonas del Distrito:



De calle 56FB hasta calle 56HG entre carrera 18 y carrera 18BC.

De calle 56H hasta calle 57B entre carrera 17C y carrera 18D.

De calle 57B hasta calle 59 entre carrera 18 y carrera 18D.

De calle 59 hasta calle 65 entre carrera 17D y carrera 19.

De carrera 16D hasta carrera 17D entre calle 64 y calle 65.

Con estos cortes de agua, los afectados serán 3.539 usuarios de los barrios La Ladera, La Libertad, Llanaditas, Los Mangos y Trece de Noviembre, explicó EPm.

Cortes de agua en Bello

En Bello, mientras tanto, los afectados serán 18.790 usuarios de los barrios: El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquia Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica, que tendrán los cortes de agua entre las 9:00 de la noche del jueves 9 de mayo y las 3:00 de la mañanadel viernes 10 de mayo.