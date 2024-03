Video: Karol G y Feid se dieron romántico beso y desataron euforia en redes

Karol G se destacó al recibir el prestigioso título de Mujer del Año en los Billboard Women In Music 2024, celebrados el pasado miércoles 6 de marzo en el 'YouTube Theatre' de Los Ángeles. La cantante colombiana agradeció emotivamente a sus seguidores y reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera musical.

Sin embargo, el evento sorprendió aún más a los seguidores de la cantante cuando Karol G hizo una entrada triunfal tomada de la mano de Feid, a quien presentó públicamente como Salomón. La pareja atrajo todas las miradas en la alfombra roja y compartió momentos especiales antes de dirigirse al auditorio, donde fueron grabados por varios de asistentes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Karol G, momentos antes de subir al escenario para brillar con su presentación, protagonizó un romántico beso con Feid. El emotivo momento fue capturado en video por un asistente privilegiado desde la parte superior del auditorio, desatando la euforia en las redes sociales.

Este es el video:

Después de tanta especulación, Karol G y Feid sí son pareja ♥️ pic.twitter.com/tnedPYyKbt — Adriana Toval (@TovalAdriana) March 7, 2024

En sus perfiles de Instagram, Karol G compartió una foto de la pareja tomada de la mano, mostrando abiertamente su relación con Feid. Los seguidores de ambos artistas no tardaron en expresar su emoción y apoyo por este gesto público de cariño. Luego, el intérprete de 'Luna' presumió la relación con la 'bichota' y le dijo unas tiernas palabras: "Reina de mi vida"

El discurso de Karol G al recibir el premio fue una antesala al Día Internacional de la Mujer y estuvo centrado en los obstáculos con los que se enfrentó para llegar a donde está, dando a conocer que no existen límites para alcanzar los logros.

“Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía. En mi mente cambié el ‘una mujer no puede hacerlo’, por un ‘mira esta mujer cómo lo hace’”, señaló Karol G en su discurso.